Россия будет добиваться возвращения археолога Бутягина на Родину – МИД

РИА Новости Крым, 18.03.2026

2026-03-18T17:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Россия будет добиваться возвращения российского археолога Александра Бутягина на Родину, решение польского суда о его экстрадиции на Украина не имеет правовых оснований. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В среду Окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции Бутягина на Украину. Данное решение не окончательное и будет обжаловано, заявил адвокат ученого.В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 миллионов рублей).Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. 12 января суд продлил арест археологу до 4 марта.Защита Бутягина направила в польский суд прошение о замене заключения под стражу на залог и полицейский надзор.Александр Бутягин работал в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. А с 1999 года ученый получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД РФ задействует весь инструментарий для помощи Бутягину – Захарова Крымские ученые прокомментировали задержание БутягинаЧто спасет ученого Бутягина от беззакония Киева и Европы - мнение

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

