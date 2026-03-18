Россия будет добиваться возвращения археолога Бутягина на Родину – МИД
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Россия будет добиваться возвращения российского археолога Александра Бутягина на Родину, решение польского суда о его экстрадиции на Украина не имеет правовых оснований. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В среду Окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции Бутягина на Украину. Данное решение не окончательное и будет обжаловано, заявил адвокат ученого.
"Окружной суд Варшавы принял постановление, в котором допустил экстрадицию российского археолога Александра Михайловича Бутягина на Украину. Речь идет о политическом процессе, у которого нет каких-либо правовых оснований. Решение польского суда промежуточное, на его обжалование есть неделя, и мы будем добиваться скорейшего возвращения Александра Бутягина на Родину ", - сказала Захарова.
В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 миллионов рублей).
Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. 12 января суд продлил арест археологу до 4 марта.
Защита Бутягина направила в польский суд прошение о замене заключения под стражу на залог и полицейский надзор.
Александр Бутягин работал в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. А с 1999 года ученый получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории республики.
Читайте также на РИА Новости Крым: