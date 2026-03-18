Путин поблагодарил Аксенова за работу по развитию Крыма - РИА Новости Крым, 18.03.2026
Путин поблагодарил Аксенова за работу по развитию Крыма
Путин поблагодарил Аксенова за работу по развитию Крыма
2026-03-18T17:13
2026-03-18T17:25
Путин поблагодарил Аксенова за работу по развитию Крыма после воссоединения с РФ

17:13 18.03.2026 (обновлено: 17:25 18.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя поблагодарил главу республики Сергея Аксенова за проделанную после воссоединения с Россией работу.
"Хочу поблагодарить еще раз Сергея Валерьевича Аксенова и всю его многочисленную команду за все, что было сделано в предыдущие годы, и за то, что делается сейчас, и за то, что, я уверен, будет сделано в будущем по реализации всех больших планов по развитию Крыма и Севастополя", - сказал он.
Он выразил надежду, что крымчане также видят изменения, которые произошли на полуострове после воссоединения с Россией.
"Я надеюсь, что люди тоже замечают то, что происходит на Крымском полуострове. Еще раз всех поздравляю с этим событием и желаю всего самого хорошего!", - заключил президент.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". 18 марта в Крыму и Севастополе отмечается День воссоединения с Россией.
