https://crimea.ria.ru/20260318/putin-poblagodaril-aksenova-za-rabotu-po-razvitiyu-kryma-1154449880.html
Путин поблагодарил Аксенова за работу по развитию Крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0c/1154279558_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2fe8be79190d5f6e64914fed0ad2428.jpg
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0c/1154279558_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c29ee25ca0cc15864dc3da5d73e1d7bd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Путин поблагодарил Аксенова за работу по развитию Крыма после воссоединения с РФ
17:13 18.03.2026 (обновлено: 17:25 18.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя поблагодарил главу республики Сергея Аксенова за проделанную после воссоединения с Россией работу.
"Хочу поблагодарить еще раз Сергея Валерьевича Аксенова и всю его многочисленную команду за все, что было сделано в предыдущие годы, и за то, что делается сейчас, и за то, что, я уверен, будет сделано в будущем по реализации всех больших планов по развитию Крыма и Севастополя", - сказал он.
Он выразил надежду, что крымчане также видят изменения, которые произошли на полуострове после воссоединения с Россией.
"Я надеюсь, что люди тоже замечают то, что происходит на Крымском полуострове. Еще раз всех поздравляю с этим событием и желаю всего самого хорошего!", - заключил президент.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". 18 марта в Крыму и Севастополе отмечается День воссоединения с Россией.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.