Путин поблагодарил Аксенова за работу по развитию Крыма

2026-03-18T17:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя поблагодарил главу республики Сергея Аксенова за проделанную после воссоединения с Россией работу. Он выразил надежду, что крымчане также видят изменения, которые произошли на полуострове после воссоединения с Россией. "Я надеюсь, что люди тоже замечают то, что происходит на Крымском полуострове. Еще раз всех поздравляю с этим событием и желаю всего самого хорошего!", - заключил президент. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". 18 марта в Крыму и Севастополе отмечается День воссоединения с Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

