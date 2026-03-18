Путин открыл новые объекты в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 18.03.2026

Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в открытии объектов в Крыму и Севастополе в день 12-й годовщины воссоединения полуострова с... РИА Новости Крым, 18.03.2026

2026-03-18T17:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в открытии объектов в Крыму и Севастополе в день 12-й годовщины воссоединения полуострова с Россией. Среди открытых объектов – Федеральный детский реабилитационный центр Минздрава РФ "Кораблик "Мойнаки" в Евпатории на 300 круглосуточных коек. Как доложил президенту директор учреждения Николай Кулешов, накануне центр уже принял первых 19 пациентов – жителей новых регионов России – с различными патологиями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими заболеваниями. Уже сегодня центр принял пациентов в дневной стационар офтальмологического профиля. Пациентам уже оказывается медицинская помощь. Общая территория центра – более 23 гектаров. Построены два лечебных корпуса, вспомогательные здания. Центр оснащен самым современным оборудованием. Второй объект - новый крытый трехэтажный каток с искусственным льдом в Севастополе, который будет способствовать развитию спорта среди детей и молодежи, улучшению социальной среды в городе. Здесь будут проходить тренировки и соревнования по хоккею, фигурному катанию и другим зимним видам спорта. На трибунах смогут расположиться до 750 зрителей. Кроме того, были открыты реконструированные канализационные очистные сооружения в поселке Миндальное в городском округе Судак. Благодаря реконструкции мощность КОС в Миндальном увеличится до 15 тысяч кубометров в сутки. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, в республике идет строительство 12 КОСов , в основном на Южном берегу Крыма, также идет проектирование еще четырех сооружений. Глава государства отдельно поблагодарил всех, кто участвует в масштабной работе по восстановлению исторических регионов России.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". 18 марта в Крыму и Севастополе отмечается День воссоединения с Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260318/putin-poblagodaril-aksenova-za-rabotu-po-razvitiyu-kryma-1154449880.html

https://crimea.ria.ru/20260318/v-krymu-do-2030-goda-postroyat-esche-224-novykh-obekta--khusnullin--1154449006.html

крым

севастополь

россия

