Путин открыл новые объекты в Крыму и Севастополе

17:16 18.03.2026 (обновлено: 17:25 18.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в открытии объектов в Крыму и Севастополе в день 12-й годовщины воссоединения полуострова с Россией.
Среди открытых объектов – Федеральный детский реабилитационный центр Минздрава РФ "Кораблик "Мойнаки" в Евпатории на 300 круглосуточных коек. Как доложил президенту директор учреждения Николай Кулешов, накануне центр уже принял первых 19 пациентов – жителей новых регионов России – с различными патологиями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими заболеваниями. Уже сегодня центр принял пациентов в дневной стационар офтальмологического профиля. Пациентам уже оказывается медицинская помощь. Общая территория центра – более 23 гектаров. Построены два лечебных корпуса, вспомогательные здания. Центр оснащен самым современным оборудованием.
"Мы планируем оказывать медицинскую помощь по реабилитации более шести тысячам пациентов в год из всех регионов РФ в рамках обязательного медицинского страхования", - добавил Кулешов.
Второй объект - новый крытый трехэтажный каток с искусственным льдом в Севастополе, который будет способствовать развитию спорта среди детей и молодежи, улучшению социальной среды в городе. Здесь будут проходить тренировки и соревнования по хоккею, фигурному катанию и другим зимним видам спорта. На трибунах смогут расположиться до 750 зрителей.
Путин поблагодарил Аксенова за работу по развитию Крыма
Кроме того, были открыты реконструированные канализационные очистные сооружения в поселке Миндальное в городском округе Судак. Благодаря реконструкции мощность КОС в Миндальном увеличится до 15 тысяч кубометров в сутки. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, в республике идет строительство 12 КОСов , в основном на Южном берегу Крыма, также идет проектирование еще четырех сооружений.
"Благодаря этому до 2030 года 95% стоков, которые попадали в Черное море, будут очищены в полном объеме согласно всем стандартам и показателям", - сказал Аксенов.
Глава государства отдельно поблагодарил всех, кто участвует в масштабной работе по восстановлению исторических регионов России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". 18 марта в Крыму и Севастополе отмечается День воссоединения с Россией.
