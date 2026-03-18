Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260318/putin-nazval-istoricheskim-i-reshitelnym-vybor-kryma-byt-s-rossiey-1154448282.html
Путин назвал историческим и решительным выбор Крыма быть с Россией
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/11/1144985130_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28c1e2b54991d3ac4d1733120f03b2a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал историческим и решительным выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией."Прежде всего хотел бы поздравить вас и всех граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией. За этот решительный и исторический без всякого преувеличения выбор быть со своей родиной, который сделали крымчане и севастопольцы в 2014 году, за выбор, который делают и сегодня жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.Глава государства добавил, что в Крыму и Севастополе реализуются новые инвестиционные проекты как с участием государства, так и бизнеса. В результате налаживается выпуск востребованной продукции, создаются качественные рабочие места, растут и заработные платы.В среду Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в открытии объектов в Крыму в 12-ю годовщину воссоединения полуострова с Россией.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/11/1144985130_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7d8294de531dae54650d1c07bd4b2243.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
16:15 18.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымская весна
Крымская весна - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ,18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал историческим и решительным выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией.
"Прежде всего хотел бы поздравить вас и всех граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией. За этот решительный и исторический без всякого преувеличения выбор быть со своей родиной, который сделали крымчане и севастопольцы в 2014 году, за выбор, который делают и сегодня жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
Глава государства добавил, что в Крыму и Севастополе реализуются новые инвестиционные проекты как с участием государства, так и бизнеса. В результате налаживается выпуск востребованной продукции, создаются качественные рабочие места, растут и заработные платы.
"Этому также способствует успешно функционирующая на территории региона свободная экономическая зона, в которой уже зарегистрировано более 1,6 тысячи резидентов", - добавил он.
В среду Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в открытии объектов в Крыму в 12-ю годовщину воссоединения полуострова с Россией.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
