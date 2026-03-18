Путин назвал историческим и решительным выбор Крыма быть с Россией

Президент России Владимир Путин назвал историческим и решительным выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией.

2026-03-18T16:15

СИМФЕРОПОЛЬ,18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал историческим и решительным выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией."Прежде всего хотел бы поздравить вас и всех граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией. За этот решительный и исторический без всякого преувеличения выбор быть со своей родиной, который сделали крымчане и севастопольцы в 2014 году, за выбор, который делают и сегодня жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.Глава государства добавил, что в Крыму и Севастополе реализуются новые инвестиционные проекты как с участием государства, так и бизнеса. В результате налаживается выпуск востребованной продукции, создаются качественные рабочие места, растут и заработные платы.В среду Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в открытии объектов в Крыму в 12-ю годовщину воссоединения полуострова с Россией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260318/na-razvitie-kryma-napravleno-13-trln-rubley-za-12-let--putin--1154448120.html

