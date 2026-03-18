Почти 11 км набережных построят и реконструируют в Крыму - РИА Новости Крым, 18.03.2026
Почти 11 км набережных построят и реконструируют в Крыму
16:58 18.03.2026 (обновлено: 17:25 18.03.2026)
 
Южный берег Крыма. Набережная Ялты
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Почти 11 километров набережных планируется построить и реконструировать в Крыму, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Президент России Владимир Путин в среду провел совещание с членами правительства по вопросам, связанным с социально-экономическим развитием Крыма и Севастополя.
"Планируем завершить строительство и реконструкцию почти 11 километров набережных в республике Крым. В том числе в Коктебеле, в Саках, Евпатории", - сказал Хуснуллин на совещании.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". 18 марта в Крыму и Севастополе отмечается День воссоединения с Россией.
