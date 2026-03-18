https://crimea.ria.ru/20260318/pochti-11-km-naberezhnykh-postroyat-i-rekonstruiruyut-v-krymu-1154449507.html
Почти 11 км набережных построят и реконструируют в Крыму
набережные крыма
набережная
крым
новости крыма
совещание по развитию крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/05/1153729843_0:209:955:746_1920x0_80_0_0_9116ddf9ffe63ee239ad032c1422d049.jpg
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/05/1153729843_0:120:955:836_1920x0_80_0_0_e05b94ce7e0f17cfc8c073830010664f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
16:58 18.03.2026 (обновлено: 17:25 18.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Почти 11 километров набережных планируется построить и реконструировать в Крыму, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Президент России Владимир Путин в среду провел совещание с членами правительства по вопросам, связанным с социально-экономическим развитием Крыма и Севастополя.
"Планируем завершить строительство и реконструкцию почти 11 километров набережных в республике Крым. В том числе в Коктебеле, в Саках, Евпатории", - сказал Хуснуллин на совещании.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". 18 марта в Крыму и Севастополе отмечается День воссоединения с Россией.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.