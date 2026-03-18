Первый в истории выход человека в открытый космос - Инфографика
61 год назад 18 марта ровно в 10 часов по московскому времени с космодрома "Байконур" стартовал космический корабль "Восход-2" с экипажем в составе Павла...
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. 61 год назад 18 марта ровно в 10 часов по московскому времени с космодрома "Байконур" стартовал космический корабль "Восход-2" с экипажем в составе Павла Беляева и Алексея Леонова. В 11 часов 35 минут Алексей Леонов первым в мире покинул шлюзовую камеру и сделал шаг навстречу космосу. Его с кораблем связывал только фал длиной 5,35 метра, в составе которого был стальной трос и электрические провода для передачи на борт корабля данных медицинских наблюдений и технических измерений. Леонов находился за бортом "Восхода-2" около 12 минут.Подготовка к полету была сложной и требовала значительных усилий. Космонавты отрабатывали свои действия и возможные аварийные ситуации в ходе тренировок на наземных стендах, а также в условиях кратковременной невесомости на борту летящего по параболической траектории самолета Ту-104. Для предстоящей миссии был разработан особый скафандр "Беркут", который сделал возможным безопасный выход человека за пределы космического корабля.На государственной комиссии после полета летчик-космонавт сделал самый короткий доклад: "В открытом космосе жить и работать можно".Подробнее о первом в истории человечества выходе в открытый космос - в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
61 год назад Алексей Леонов впервые в истории человечества вышел в открытый космос
