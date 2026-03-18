Первый в истории выход человека в открытый космос - Инфографика - РИА Новости Крым, 18.03.2026
Первый в истории выход человека в открытый космос - Инфографика
61 год назад 18 марта ровно в 10 часов по московскому времени с космодрома "Байконур" стартовал космический корабль "Восход-2" с экипажем в составе Павла... РИА Новости Крым, 18.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. 61 год назад 18 марта ровно в 10 часов по московскому времени с космодрома "Байконур" стартовал космический корабль "Восход-2" с экипажем в составе Павла Беляева и Алексея Леонова. В 11 часов 35 минут Алексей Леонов первым в мире покинул шлюзовую камеру и сделал шаг навстречу космосу.
Его с кораблем связывал только фал длиной 5,35 метра, в составе которого был стальной трос и электрические провода для передачи на борт корабля данных медицинских наблюдений и технических измерений. Леонов находился за бортом "Восхода-2" около 12 минут.
Подготовка к полету была сложной и требовала значительных усилий. Космонавты отрабатывали свои действия и возможные аварийные ситуации в ходе тренировок на наземных стендах, а также в условиях кратковременной невесомости на борту летящего по параболической траектории самолета Ту-104. Для предстоящей миссии был разработан особый скафандр "Беркут", который сделал возможным безопасный выход человека за пределы космического корабля.
На государственной комиссии после полета летчик-космонавт сделал самый короткий доклад: "В открытом космосе жить и работать можно".
Подробнее о первом в истории человечества выходе в открытый космос - в инфографике РИА Новости Крым.
11:23Два иностранца получили сроки за попытку подрыва здания суда в Пятигорске
11:08Первый в истории выход человека в открытый космос - Инфографика
10:46На горе в Крыму установили триколор в честь 12-летия воссоединения с РФ
10:23Завербованный Киевом подросток готовил взрыв в храме в Уфе
10:22В Крыму отремонтировали почти 1000 объектов здравоохранения за 11 лет
10:11Двое детей пострадали при налете украинских дронов в Адыгее
10:05АЭС "Бушер": где находится и что о ней известно - справка
09:48Более 53 000 потушенных пожаров в Крыму: в МЧС подвели итоги за 12 лет
09:31ВСУ снова атакуют Краснодар - что известно
09:24Торжество правды: крымчан поздравили с Днем воссоединения с Россией
09:07Макрон скоро уйдет - в МИД России прокомментировали слова Трампа
08:45Иран помогает России формировать новый миропорядок – мнение
08:13Хронология Крымской весны – инфографика
07:55Американский режиссер: Крым никогда не вернется к Украине
07:23Над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей сбиты 23 дрона ВСУ
07:02Женщина погибла и еще 11 российских туристов пострадали в ДТП в Пхукете
06:50ВСУ атаковали многоэтажки в Краснодаре - погиб мирный житель
00:01Теплый подарок: чего ждать от погоды в Крыму 18 марта
00:00Какой сегодня праздник: 18 марта
23:45Атака на атомную станцию "Бушер" в Иране – что известно
Лента новостейМолния