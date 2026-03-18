https://crimea.ria.ru/20260318/pervyy-v-istorii-vykhod-cheloveka-v-otkrytyy-kosmos---infografika-1154427725.html

Первый в истории выход человека в открытый космос - Инфографика

61 год назад 18 марта ровно в 10 часов по московскому времени с космодрома "Байконур" стартовал космический корабль "Восход-2" с экипажем в составе Павла...

инфографика

космос

история

ссср

алексей леонов

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/11/1154428271_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_d4d94a6fcabbf3ae3b12424b87d7d269.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. 61 год назад 18 марта ровно в 10 часов по московскому времени с космодрома "Байконур" стартовал космический корабль "Восход-2" с экипажем в составе Павла Беляева и Алексея Леонова. В 11 часов 35 минут Алексей Леонов первым в мире покинул шлюзовую камеру и сделал шаг навстречу космосу. Его с кораблем связывал только фал длиной 5,35 метра, в составе которого был стальной трос и электрические провода для передачи на борт корабля данных медицинских наблюдений и технических измерений. Леонов находился за бортом "Восхода-2" около 12 минут.Подготовка к полету была сложной и требовала значительных усилий. Космонавты отрабатывали свои действия и возможные аварийные ситуации в ходе тренировок на наземных стендах, а также в условиях кратковременной невесомости на борту летящего по параболической траектории самолета Ту-104. Для предстоящей миссии был разработан особый скафандр "Беркут", который сделал возможным безопасный выход человека за пределы космического корабля.На государственной комиссии после полета летчик-космонавт сделал самый короткий доклад: "В открытом космосе жить и работать можно".Подробнее о первом в истории человечества выходе в открытый космос - в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

