https://crimea.ria.ru/20260318/novosti-svo-armiya-rossii-unichtozhila-esche-1175-boevikov-kieva-1154444698.html

Новости СВО: армия России уничтожила еще 1175 боевиков Киева

2026-03-18T13:04

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

армия и флот

вооруженные силы россии

россия

украина

новости

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_c1866af8cf1fbc5fdb98c4f3c8702916.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки в зоне специальной военной операции потеряли убитыми и ранеными еще 1175 военнослужащих, также уничтожено более 20 единиц тяжелой бронетехники и 316 БПЛА противника. Об этом говорится в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и разгромили формирования противника в районах девяти населенных пунктов Харьковской и Сумской областей. Потери ВСУ составили до 255 военных. Также противник лишился боевой машины пехоты, 13 автомобилей, трех артиллерийских орудий и трех складов материальных средств.Бойцы группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Александровка Донецкой Народной Республики и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР и Харьковской области. ВСУ потеряли до 180 боевиков, две бронемашины, 25 автомобилей, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю нанесли удары по украинским формированиям в районах семи населенных пунктов ДНР. Уничтожены 135 солдат противника, два БТРа, четыре бронемашины, 17 автомобилей и два артиллерийских орудия. Также уничтожены три склада боеприпасов и шесть складов материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, разгромив украинские формирования в районах 10 населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ составили свыше 275 боевиков, 10 боевых бронемашин, 15 автомобилей, два артиллерийских орудия. Также уничтожены радиолокационная станция и три станции РЭБ.Военнослужащие войск "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ и нанесли поражение противнику в районах девяти населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Киев потерял до 275 военнослужащих, две бронемашины, шесть автомобилей, орудие полевой артиллерии.Бойцы "Днепра"разгромили формирования ВСУ в районах двух населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены до 55 боевиков, 11 автомобилей, артиллерийское орудие, пять станций РЭБ, безэкипажный катер, склад боеприпасов и три склада материальных средств.Средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы и 316 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

