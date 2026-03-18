Над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей сбиты 23 дрона ВСУ

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России в среду, из них 23 - над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей. РИА Новости Крым, 18.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России в среду, из них 23 - над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 42 БПЛА – над территорией Краснодарского края, 13 – над акваторией Черного моря, шесть – над акваторией Азовского моря, пять – над территорией Брянской области, пять – над территорией Республики Крым, четыре – над территорией Республики Адыгея, три – над территорией Ленинградской области, два – над территорией Воронежской области, два – над территорией Астраханской области, один – над территорией Калужской области, один – над территорией Смоленской области, один БПЛА – над территорией Ставропольского края", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.Ранее сообщалось, что при ударе дронов ВСУ в Краснодаре погиб мирный житель, повреждены жилые дома и инфраструктура.

https://crimea.ria.ru/20260318/vsu-atakovali-mnogoetazhki-v-krasnodare---pogib-mirnyy-zhitel-1154438917.html

