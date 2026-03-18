Над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей сбиты 23 дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 18.03.2026
Над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей сбиты 23 дрона ВСУ
23 дрона ВСУ сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей

07:23 18.03.2026 (обновлено: 07:37 18.03.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО группировки "Центр" на Авдеевском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России в среду, из них 23 - над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 42 БПЛА – над территорией Краснодарского края, 13 – над акваторией Черного моря, шесть – над акваторией Азовского моря, пять – над территорией Брянской области, пять – над территорией Республики Крым, четыре – над территорией Республики Адыгея, три – над территорией Ленинградской области, два – над территорией Воронежской области, два – над территорией Астраханской области, один – над территорией Калужской области, один – над территорией Смоленской области, один БПЛА – над территорией Ставропольского края", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
Ранее сообщалось, что при ударе дронов ВСУ в Краснодаре погиб мирный житель, повреждены жилые дома и инфраструктура.
КрымПВОНовости СВОАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ на КрымОбстрелы ВСУБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
