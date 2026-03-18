На развитие Крыма направлено 1,3 трлн рублей за 12 лет – Путин
2026-03-18T16:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. На решение приоритетных задач развития Республики Крым и Севастополя за 12 лет было направлено 1,3 триллиона рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
"За прошедшие годы многое сделано для развития Крыма и Севастополя. В течение 12 лет на решение приоритетных социально-экономических вопросов полуострова направлено порядка 1,3 триллиона рублей", - сказал российский лидер.
Глава государства добавил, что в Крыму и Севастополе реализуются новые инвестиционные проекты как с участием государства, так и бизнеса. В результате налаживается выпуск востребованной продукции, создаются качественные рабочие места, растут и заработные платы.
"Этому также способствует успешно функционирующая на территории региона свободная экономическая зона, в которой уже зарегистрировано более 1,6 тысячи резидентов", - добавил он. В среду Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в открытии объектов в Крыму в 12-ю годовщину воссоединения полуострова с Россией.
