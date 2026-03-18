Мошенники обманули 90-летнюю крымчанку на 300 тысяч – задержан курьер - РИА Новости Крым, 18.03.2026
Мошенники обманули 90-летнюю крымчанку на 300 тысяч – задержан курьер
Телефонные мошенники обманули 90-летнюю крымчанку на 300 тысяч рублей, правоохранителям удалось задержать курьера – уроженца Оренбургской области. Об этом... РИА Новости Крым, 18.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Телефонные мошенники обманули 90-летнюю крымчанку на 300 тысяч рублей, правоохранителям удалось задержать курьера – уроженца Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.По данным ведомства, обманутой женщине позвонил неизвестный мужчина, представившийся следователем правоохранительных органов. Злоумышленник сообщил, что в отношении пенсионерки якобы готовится возбуждение уголовного дела за финансирование запрещенных организаций. Чтобы избежать "ответственности", он потребовал передать крупную сумму денег. Поверив ложной информации, женщина собрала все свои сбережения и передала 300 тысяч рублей курьеру, который прибыл по месту ее проживания.Личность курьера удалось установить – им оказался 23-летний уроженец Оренбургской области. Задержанный злоумышленник в содеянном сознался и пояснил, что нашел объявление об "удаленной работе" в мессенджере. Ему предложили выполнять поручения, связанные с передачей денег от граждан.Забрав у пенсионерки деньги, он уехал в Севастополь, откуда перевел 285 тысяч на неизвестный счет, который ему прислал куратор, оставив себе 15 тысяч рублей. Впоследствии его задержали оперативники.Оренбуржец заключен под стражу, ему грозит до шести лет колонии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанина арестовали в Северной Осетии за помощь телефонным мошенникам В Крыму мошенники "заработали" за неделю 21,5 млн рублей Обещал помочь: москвич выманил у крымчанина 2,5 млн рублей
В Крыму задержали курьера мошенников за обман 90-летней пенсионерки на 300 тысяч

