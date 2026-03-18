Мошенники обманули 90-летнюю крымчанку на 300 тысяч – задержан курьер

2026-03-18T20:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Телефонные мошенники обманули 90-летнюю крымчанку на 300 тысяч рублей, правоохранителям удалось задержать курьера – уроженца Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.По данным ведомства, обманутой женщине позвонил неизвестный мужчина, представившийся следователем правоохранительных органов. Злоумышленник сообщил, что в отношении пенсионерки якобы готовится возбуждение уголовного дела за финансирование запрещенных организаций. Чтобы избежать "ответственности", он потребовал передать крупную сумму денег. Поверив ложной информации, женщина собрала все свои сбережения и передала 300 тысяч рублей курьеру, который прибыл по месту ее проживания.Личность курьера удалось установить – им оказался 23-летний уроженец Оренбургской области. Задержанный злоумышленник в содеянном сознался и пояснил, что нашел объявление об "удаленной работе" в мессенджере. Ему предложили выполнять поручения, связанные с передачей денег от граждан.Забрав у пенсионерки деньги, он уехал в Севастополь, откуда перевел 285 тысяч на неизвестный счет, который ему прислал куратор, оставив себе 15 тысяч рублей. Впоследствии его задержали оперативники.Оренбуржец заключен под стражу, ему грозит до шести лет колонии.

