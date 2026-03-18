Мировая общественность в шоке: Дегтярев о результатах РФ на Паралимпиаде

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Выступление российских паралимпийцев на зимних Играх в Италии и показанные ими результаты потрясли мировую спортивную общественность. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.
"Результат обеспечил России место в тройке в общекомандном зачете, что является рекордом. Вся иностранная пресса гудит. У мировой общественности шок", - сказал глава ведомства.
Он напомнил, что в зимней Паралимпиаде выступили шесть россиян в полноправном статусе - с национальными флагом и гимном. Они заняли третье место в медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.
При этом, например, за сборную Китая, которая заняла первое место, выступало 70 параатлетов, вторыми стали американцы - у них 68 спортсменов. Всего в Играх приняли участие более 600 спортсменов. Благодаря победам спортивный мир заново привыкает к звучанию российского гимна, подчеркнул Дегтярев.
"На самой Паралимпиаде атмосфера для российских атлетов была дружественной. Все спортсмены проявляли уважение к нашей национальной символике. А пара выходок лишний раз показала, что скандалисты – это лишь крикливое меньшинство, от которого все устали и хотят держаться подальше", - добавил министр.
