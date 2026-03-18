https://crimea.ria.ru/20260318/mirovaya-obschestvennost-v-shoke-degtyarev-o-rezultatakh-rf-na-paralimpiade-1154448638.html

Мировая общественность в шоке: Дегтярев о результатах РФ на Паралимпиаде

Выступление российских паралимпийцев на зимних Играх в Италии и показанные ими результаты потрясли мировую спортивную общественность. Об этом заявил министр... РИА Новости Крым, 18.03.2026

паралимпийский спорт

спорт

россия

михаил дегтярев

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0f/1154356626_0:162:3018:1861_1920x0_80_0_0_434c0d364312baf813f5f5976dfeea59.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Выступление российских паралимпийцев на зимних Играх в Италии и показанные ими результаты потрясли мировую спортивную общественность. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.Он напомнил, что в зимней Паралимпиаде выступили шесть россиян в полноправном статусе - с национальными флагом и гимном. Они заняли третье место в медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. При этом, например, за сборную Китая, которая заняла первое место, выступало 70 параатлетов, вторыми стали американцы - у них 68 спортсменов. Всего в Играх приняли участие более 600 спортсменов. Благодаря победам спортивный мир заново привыкает к звучанию российского гимна, подчеркнул Дегтярев.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

