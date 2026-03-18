Министр обороны Белоусов посетил зону СВО - РИА Новости Крым, 18.03.2026
Министр обороны Белоусов посетил зону СВО
Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал подразделения группировки войск "Север", действующей в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 18.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал подразделения группировки войск "Север", действующей в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщили в военном ведомстве в среду.
"В ходе рабочей поездки в зону специальной военной операции глава российского военного ведомства проинспектировал подразделения группировки войск "Север" и на командном пункте заслушал доклады о ходе выполнения боевых задач", - говорится в сообщении.
Основное внимание было уделено расширению полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, а также укреплению обороны приграничных регионов РФ.
Командующий группировкой войск "Север" генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру обороны об успешных действиях подразделений с начала текущего года. Так, в результате точной работы расчетов вскрыты и уничтожены семь пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS.
"Отдельно командующий отметил возросшую эффективность борьбы с беспилотниками противника. Благодаря совершенствованию слаженности и обученности расчётов FPV-перехватчиков удалось значительно повысить результативность уничтожения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - указали в МО.
Начальник войск беспилотных систем группировки "Север" доложил Андрею Белоусову, что увеличение количества поставок современных ударных и разведывательных дронов позволило нарастить огневое воздействие по позициям противника и обеспечить непрерывную воздушную разведку на всех направлениях.
