https://crimea.ria.ru/20260318/ministr-oborony-belousov-posetil-zonu-svo-1154453212.html
Министр обороны Белоусов посетил зону СВО
Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал подразделения группировки войск "Север", действующей в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 18.03.2026
2026-03-18T18:56
министерство обороны рф
андрей белоусов
группировка войск "север"
новости
россия
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0d/1142592490_0:3:1026:580_1920x0_80_0_0_0735705ff17a3ed023517b605be577d0.jpg
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0d/1142592490_86:0:929:632_1920x0_80_0_0_7f4e290772942ef7c364686a91169043.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Север"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал подразделения группировки войск "Север", действующей в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщили в военном ведомстве в среду.
"В ходе рабочей поездки в зону специальной военной операции глава российского военного ведомства проинспектировал подразделения группировки войск "Север" и на командном пункте заслушал доклады о ходе выполнения боевых задач", - говорится в сообщении.
Основное внимание было уделено расширению полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, а также укреплению обороны приграничных регионов РФ.
Командующий группировкой войск "Север" генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру обороны об успешных действиях подразделений с начала текущего года. Так, в результате точной работы расчетов вскрыты и уничтожены семь пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS.
"Отдельно командующий отметил возросшую эффективность борьбы с беспилотниками противника. Благодаря совершенствованию слаженности и обученности расчётов FPV-перехватчиков удалось значительно повысить результативность уничтожения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - указали в МО.
Начальник войск беспилотных систем группировки "Север" доложил Андрею Белоусову, что увеличение количества поставок современных ударных и разведывательных дронов позволило нарастить огневое воздействие по позициям противника и обеспечить непрерывную воздушную разведку на всех направлениях.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.