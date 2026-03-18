https://crimea.ria.ru/20260318/ministr-oborony-belousov-posetil-zonu-svo-1154453212.html

Министр обороны Белоусов посетил зону СВО

Министр обороны Белоусов посетил зону СВО - РИА Новости Крым, 18.03.2026

Министр обороны Белоусов посетил зону СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал подразделения группировки войск "Север", действующей в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 18.03.2026

2026-03-18T18:56

2026-03-18T18:56

2026-03-18T18:56

министерство обороны рф

андрей белоусов

группировка войск "север"

новости

россия

новости сво

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0d/1142592490_0:3:1026:580_1920x0_80_0_0_0735705ff17a3ed023517b605be577d0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал подразделения группировки войск "Север", действующей в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщили в военном ведомстве в среду.Основное внимание было уделено расширению полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, а также укреплению обороны приграничных регионов РФ.Командующий группировкой войск "Север" генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру обороны об успешных действиях подразделений с начала текущего года. Так, в результате точной работы расчетов вскрыты и уничтожены семь пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS."Отдельно командующий отметил возросшую эффективность борьбы с беспилотниками противника. Благодаря совершенствованию слаженности и обученности расчётов FPV-перехватчиков удалось значительно повысить результативность уничтожения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - указали в МО.Начальник войск беспилотных систем группировки "Север" доложил Андрею Белоусову, что увеличение количества поставок современных ударных и разведывательных дронов позволило нарастить огневое воздействие по позициям противника и обеспечить непрерывную воздушную разведку на всех направлениях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, андрей белоусов, группировка войск "север", новости, россия, новости сво