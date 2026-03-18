Макрон скоро уйдет - в МИД России прокомментировали слова Трампа

Макрон скоро уйдет - в МИД России прокомментировали слова Трампа - РИА Новости Крым, 18.03.2026

Макрон скоро уйдет - в МИД России прокомментировали слова Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон рискует лишиться должности не по своей воле, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя вчерашнее... РИА Новости Крым, 18.03.2026

2026-03-18T09:07

2026-03-18T09:07

2026-03-18T09:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон рискует лишиться должности не по своей воле, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя вчерашнее заявление главы Белого дома Дональда Трампа.Накануне американский лидер отметил, что его французский коллега очень скоро перестанет быть президентом. Выборы в стране пройдут в апреле 2027 года, но Макрон не сможет в них участвовать, так как почти отработал два пятилетних срока подряд.В среду Трамп также раскритиковал страны НАТО за отказ помочь в операции против Ирана. Он признался, что разочарован в том числе британским премьером Киром Стармером.На этой неделе Белый дом планировал объявить о создании коалиции для сопровождения судов через этот морской проход. Отправить свои военные корабли в регион США призвали Францию, Германию, Британию, Китай, Японию, Южную Корею и других. Некоторые от этой инициативы уже отказались, в том числе Париж.Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

франция

иран

министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, мария захарова, эммануэль макрон, франция, иран, обострение между ираном и сша, обострение между израилем и ираном, политика