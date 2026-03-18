Макрон скоро уйдет - в МИД России прокомментировали слова Трампа - РИА Новости Крым, 18.03.2026
Макрон скоро уйдет - в МИД России прокомментировали слова Трампа
Макрон скоро уйдет - в МИД России прокомментировали слова Трампа - РИА Новости Крым, 18.03.2026
Макрон скоро уйдет - в МИД России прокомментировали слова Трампа
Президент Франции Эммануэль Макрон рискует лишиться должности не по своей воле, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя вчерашнее... РИА Новости Крым, 18.03.2026
2026-03-18T09:07
2026-03-18T09:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон рискует лишиться должности не по своей воле, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя вчерашнее заявление главы Белого дома Дональда Трампа.Накануне американский лидер отметил, что его французский коллега очень скоро перестанет быть президентом. Выборы в стране пройдут в апреле 2027 года, но Макрон не сможет в них участвовать, так как почти отработал два пятилетних срока подряд.В среду Трамп также раскритиковал страны НАТО за отказ помочь в операции против Ирана. Он признался, что разочарован в том числе британским премьером Киром Стармером.На этой неделе Белый дом планировал объявить о создании коалиции для сопровождения судов через этот морской проход. Отправить свои военные корабли в регион США призвали Францию, Германию, Британию, Китай, Японию, Южную Корею и других. Некоторые от этой инициативы уже отказались, в том числе Париж.Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
франция
иран
министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, мария захарова, эммануэль макрон, франция, иран, обострение между ираном и сша, обострение между израилем и ираном, политика
Макрон скоро уйдет - в МИД России прокомментировали слова Трампа

Мария Захарова прокомментировала слова Трампа о скором уходе Макрона

09:07 18.03.2026 (обновлено: 09:20 18.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон рискует лишиться должности не по своей воле, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя вчерашнее заявление главы Белого дома Дональда Трампа.
Накануне американский лидер отметил, что его французский коллега очень скоро перестанет быть президентом. Выборы в стране пройдут в апреле 2027 года, но Макрон не сможет в них участвовать, так как почти отработал два пятилетних срока подряд.
"У меня вопрос другой возник — будет ли к Макрону применен венесуэльский сценарий или иранский сценарий? На самом деле это главный вопрос, которым, думаю, задавался сам Макрон", — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
В среду Трамп также раскритиковал страны НАТО за отказ помочь в операции против Ирана. Он признался, что разочарован в том числе британским премьером Киром Стармером.
На этой неделе Белый дом планировал объявить о создании коалиции для сопровождения судов через этот морской проход. Отправить свои военные корабли в регион США призвали Францию, Германию, Британию, Китай, Японию, Южную Корею и других. Некоторые от этой инициативы уже отказались, в том числе Париж.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
08:45
Иран помогает России формировать новый миропорядок – мнение
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияМария ЗахароваЭммануэль МакронФранцияИранОбострение между Ираном и СШАОбострение между Израилем и ИраномПолитика
 
