Ледовый поход Багратиона на Стокгольм - как это было

2026-03-18T15:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 18 марта 1809 года в ходе войны со Швецией русские войска под командованием знаменитых военачальников Петра Багратиона и Барклая де Толли совершили героический переход по льду Ботнического залива к берегам Швеции, создав непосредственную угрозу Стокгольму. Благодаря этой смелой и решительной операции шведский двор был вынужден вступить в переговоры, по итогам которых наша страна получила всю Финляндию и важные со стратегической точки зрения Аландские острова. До сих пор этот уникальный марш-бросок не повторила ни одна армия мира.Истоки Русско-шведской войныРоссия и Швеция на протяжении веков неоднократно воевали друг с другом, еще со времен Новгородской республики (XII век). Наиболее известные военные конфликты между двумя государствами – Ливонская война (1558-1583), Шведская интервенция времен Смуты (1610-1617), Великая Северная война (1700-1721).Русско-шведская война 1808-1809 годов, закончившаяся триумфом России, в отечественной историографии незаслуженно оказалась в тени Отечественной войны 1812 года. Между тем, русские солдаты в этой войне также совершали подвиги, демонстрировали примеры мужества и доблести. Прологом этой кампании послужил Тильзитский мирный договор (1807 год), заключенный между императором Франции Наполеоном Бонапартом и русским государем Александром I и положивший конец четвертой антифранцузской коалиции.Главным врагом Наполеона была Великобритания. Военно-морских сил, чтобы напасть на нее, у Франции не было. Поэтому император решил задушить противника в торгово-экономической блокаде, ударив по самому больному месту британцев – по карману. Для максимального эффекта требовалось, чтобы к ней примкнули все европейские страны. Россия, потерпев поражение под Аустерлицем, вынуждена была искать компромиссы с Парижем и, по условиям Тильзитского мира, присоединилась к блокаде.Одной из европейских стран, не желавших присоединяться к блокаде Британии, была Швеция. Она имела свои коммерческие интересы в торговле с Лондоном, к тому же, шведский король Густав IV Адольф – монарх со сложным и скверным характером – просто ненавидел Наполеона, считая его безродным выскочкой.Наполеон Бонапарт и Александр Павлович еще в ходе переговоров в Тильзите договорились, что если Стокгольм откажется присоединяться к континентальной блокаде Англии, Россия надавит на Швецию и, если потребуется, вступит с ней в войну. Но не за просто так. Наградой Петербургу в этой кампании в случае успеха стала бы Финляндия.Переговоры Петербурга и Стокгольма шли всю очень и зиму 1807 года, но ни к чему не привели. В феврале 1808 года русские войска численностью 24 тысяч человек вошли в Финляндию и через десять дней были уже в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки). Финские и шведские войска оказались не готовы дать отпор.Успехи и неудачиПосле трех месяцев осады русские солдаты занимают Свеаборг – крепость на островах близ Гельсингфорса, самую большую на Балтийском море. Свеаборг удалось занять без серьезного кровопролития. Русские войска регулярно обстреливали укрепления из артиллерии, не нанося значительного ущерба, но постоянно держа гарнизон в напряжении. Параллельно шла работа с солдатами и офицерами гарнизона, которым разрешалось покидать крепость и бывать в Гельсингфорсе, где их очень хорошо принимали и давали деньги. Такие методы расшатывали моральное состояние гарнизона и в конце концов привели к сдаче крепости. В будущем она станет главной морской базой России на Балтике. Также были взяты крепость Свартхольм, Готланд и Аландские острова.К концу апреля русские войска заняли почти всю Финляндию. Однако это имело негативное последствие – силы оказались рассредоточены и начали подвергаться атакам местных партизан под командованием шведских офицеров. К тому же, в конце весны шведская армия, сумевшая сохранить основные силы, перешла в контрнаступление и выиграла несколько сражений на северо-восточном побережье Ботнического залива. Аландские острова и Готланд снова были заняты Шведами.Кампанию пришлось готовить фактически заново, подтягивая дополнительные войска, артиллерию и припасы. В действующую армию после болезни вернулся армии вернулся Петр Багратион. Сначала он отбил вражеский десант, сбросив его в море, а затем 17 сентября одержал блестящую победу при Гельзинге над элитными шведскими подразделениями.Тем не менее к концу 1808 года война зашла в тупик. Зимние шторма и лед на Балтийском море не позволяли флоту вести боевые действия против шведов до весны 1809 года. В Петербурге осознавали, что если дать шведам зимнюю передышку, то весной придется начинать все практически с нуля. Войну нужно было закончить быстрым и решительным ударом. Тогда у русского командования возник дерзкий замысел – пройти войсками по замерзшим водам Ботнического залива из Финляндии в Швецию и выйти практически к Стокгольму, заставив короля Густава подписать мир на нужных Петербургу условиях."Змей Горыныч" на земле СуомиПлан, казалось бы, представлялся немыслимым. Тысячам солдат нужно было преодолеть около 200 километров по ледяной пустыне, в лютые морозы, таща пушки, боеприпасы, провиант и фураж. К тому же, был высок риск того, что лед под волнением на море мог треснуть, и армия ушла бы на дно. Кроме того, снег во многих местах был выше колена, а вздыбившиеся льдины замерзли, образовав целые горные цепи со своими пиками и впадинами.Не все генералы были готовы выполнить волю императора. Командующий русскими войсками в Финляндии генерал Фридрих Вильгельм фон Буксгевден после получения приказа форсировать льды Ботнического залива подал в отставку. Сменивший его генерал-лейтенант Карл Кнорринг не отказался, но всячески тянул время, прося пополнения, провианта и амуниции. Чтобы подтолкнуть Кнорринга к действию, в ставку прибыл военный министр и близкий друг царя Алексей Аракчеев. За этим государственным деятелем надежно закрепилась недобрая слава. Его называли и "Змеем Горынычем", "Чумой", "Страшилищем России", его боялись и ненавидели, в основном из-за широкого применения телесных наказаний по отношению к провинившимся солдатам. Но именно благодаря его усилиям в России была создана лучшая в мире артиллерия и его военные реформы во многом обеспечили России победу в Отечественной войне 1812 года.В ходе совещания военачальников в ставке Аракчеев выслушал мнение генералов. Решительно "за" ледовый поход высказался только князь Петр Багратион, ученик Суворова, всегда отличавшийся смелостью и решительностью. Другие будущие герои Отечественной войны 1812 года Павел Шувалов и Михаил Барклай де Толли выражали скептицизм. Аракчеев, получивший прозвище "дубинка царя", не только фактически заставил генералов начать поход, но и обеспечил армию необходимым снабжением, в том числе не предусмотренными уставом меховыми шапками и полушубками, валенками и даже специальными овчинными безрукавками под шинели. Коней перековали специальными зимними подковами, пушки поставили на лыжные салазки, а на колеса нанесли специальные насечки, чтобы в случае стрельбы со льда орудия не сильно откатывались назад."По мерзлой воде пойдем, братцы! Стокгольм добывать!"Было решено двигаться тремя колоннами. Корпус Багратиона (более 17 тысяч пехоты и конницы, 20 орудий) должен был пройти по льду до острова Большой Аланд, захватить его и уже с этого плацдарма пройти до шведского берега и выйти в 75 километрах от Стокгольма.Корпус Барклая де Толли (3,5 тысячи человек, 12 орудий) должен был в 300 верстах севернее пересечь узкий (около 90 верст) участок Ботнического залива – Кваркен. Северный корпус генерал-майора Шувалова (около 5 тысяч человек, 8 орудий) наступал вдоль побережья до города Торнео.Только вступив на лед залива, офицеры раскрыли солдатам цель похода: "По мерзлой воде пойдем, братцы! Стокгольм добывать!".В авангарде корпуса Багратиона шел генерал-майор Яков Кульнев – эталон гусарской лихости и мужества. Стоявшие на пути русских войск Аландские острова оборонял шведский корпус генерала Георга Карла фон Дебельна (6 тысяч человек) и 4 тысячи бойцов вооруженного ополчения. Они несли здесь зимнюю службу и никак не ждали неприятеля. Бой был скоротечным. Ошеломленные самим появлением русских, шведы не выдержали удара и бежали. Был захвачены 2000 пленных и 32 орудия. Войска Багратиона продолжили движение к Стокгольму. Передовой полуторатысячный отряд из гусар и казаков под командованием Кульнева за восемь часов преодолел ледяные торосы, атаковал береговые посты шведов и захватил городок Грисслегамн, расположенный всего в двух переходах от Стокгольма.Параллельно соединениям Багратиона, по льду шел корпус Барклая де Толли. Здесь зимние шторма и морозы создали особенно высокие и глубокие ледяные горы и ущелья. Температура опускалась до -20 градусов, дул сильный ветер. Люди и кони были сильно измучены. Генерал приказал бросить орудия и обоз. Согреться было нечем. Барклай приказал продолжать движение, поскольку промедление означало гибель солдат. Дойдя до шведского берега, русские обнаружили несколько стоявших на зимовке кораблей, разобрали их на дрова и смогли разжечь костры. Уже утром солдаты бросились в бой и захватили город Умео.Войска Шувалова осуществили превосходный обходной маневр у местечка Шеллефтео, обойдя позиции неприятеля и выйдя в тыл шведам, отрезав ему путь к отступлению.Перед вступлением на шведский берег все три колонны объединились под командой Барклая.Грозные зарницы русской славыВ этот момент в Стокгольме началась настоящая паника, жители в страшной суете покидали свои дома и город. Местная милиция спешно становилась под ружье и готовилась к обороне. Итогом этого стал переворот. Короля Густава Адольфа, поставившего страну на грань катастрофы, отстранили от власти. Парламент (риксдаг) выбрал королем герцога Зюнгерманландского (Карла XIII) – дядю низложенного Густава, а наследником престола – французского маршала Бернадота.Новый король поспешил прислать к Барклаю де Толли парламентариев с просьбой о перемирии. Мирный договор был подписан 5 сентября во Фридрихсгаме. Согласно договору, Швеция уступала России всю Финляндию, которой предоставлялись статус Великого княжества и широкая автономия. Также Стокгольм присоединялся к континентальной блокаде Англии.В обмен Александр I обещал поспособствовать объединению Швеции с Норвегией, путем отторжения последней от Дании. Слово свое русский государь сдержал, обеспечив соседям дипломатическую поддержку в данном вопросе спустя несколько лет.Знаменитый военный историк Антон Керсновский так писал о "ледовом походе" русских войск в Швецию: "Переход по льду удался блистательно и по справедливости может считаться одной из славнейших страниц нашей военной истории. Над ледяной равниной замёрзшего Ботнического залива ярко блеснули имена будущих героев Отечественной войны 1812 года – Михаила Барклая де Толли, Петра Багратиона, названия полков, прославившихся потом на Бородинском поле и при Березине. То были грозные зарницы русской славы Двенадцатого года".Война 1808-1809 года на данный момент является последней войной России и Швеции. Шведы навсегда запомнили ошеломляющий и героический поход русских солдат и больше никогда не воевали с Россией.

