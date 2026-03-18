Крымский мост сейчас - после закрытия скопилась очередь

Крымский мост сейчас - после закрытия скопилась очередь - РИА Новости Крым, 18.03.2026

Крымский мост сейчас - после закрытия скопилась очередь

Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста свободен со стороны Тамани, а вот со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной РИА Новости Крым, 18.03.2026

2026-03-18T13:30

2026-03-18T13:30

2026-03-18T13:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста свободен со стороны Тамани, а вот со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе, заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.

крымский мост

керченский пролив

керчь

тамань

очереди на крымском мосту, крымский мост, новости крыма, керченский пролив, керчь, тамань