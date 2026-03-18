Когда в новом ледовом дворце Севастополя пройдут первые соревнования
Первые соревнования в новом ледовом дворце Севастополя будут приурочены ко Дню Победы
Ледовый дворец "Севастополь"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Первые соревнования в новом ледовом дворце "Севастополь", открытом в среду при участии президента России Владимира Путина, будут приурочены ко Дню Победы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Это не просто каток, а целый трехэтажный комплекс площадью в 10 тысяч квадратов с залами для хореографии, тренажерным комплексом, буфетом. Здесь мы сможем проводить соревнования по хоккею, фигурному катанию, уже формируется команда по следж-хоккею из участников специальной военной операции. Первые соревнования планируем приурочить к Дню Победы", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Открытие дворца также является долгожданным событием для севастопольских детей, которые смогут профессионально заниматься зимними видами спорта на новой городской площадке. Губернатор выразил уверенность, что в этом направлении у Севастополя большие перспективы.
Президент РФ Владимир Путин в День воссоединения Крыма с Россией провел совещание с членами правительства по вопросам развития РК и Севастополя, а также принял участие в открытии ряда новых объектов на полуострове. В их числе Федеральный детский реабилитационный центр Минздрава РФ "Кораблик "Мойнаки" в Евпатории на 300 круглосуточных коек, новый крытый трехэтажный каток с искусственным льдом в Севастополе и реконструированные канализационные очистные сооружения в поселке Миндальное.
Читайте также на РИА Новости Крым: