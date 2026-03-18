Когда в новом ледовом дворце Севастополя пройдут первые соревнования - РИА Новости Крым, 18.03.2026
Когда в новом ледовом дворце Севастополя пройдут первые соревнования
Первые соревнования в новом ледовом дворце "Севастополь", открытом в среду при участии президента России Владимира Путина, будут приурочены ко Дню Победы. Об... РИА Новости Крым, 18.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Первые соревнования в новом ледовом дворце "Севастополь", открытом в среду при участии президента России Владимира Путина, будут приурочены ко Дню Победы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Это не просто каток, а целый трехэтажный комплекс площадью в 10 тысяч квадратов с залами для хореографии, тренажерным комплексом, буфетом. Здесь мы сможем проводить соревнования по хоккею, фигурному катанию, уже формируется команда по следж-хоккею из участников специальной военной операции. Первые соревнования планируем приурочить к Дню Победы", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Открытие дворца также является долгожданным событием для севастопольских детей, которые смогут профессионально заниматься зимними видами спорта на новой городской площадке. Губернатор выразил уверенность, что в этом направлении у Севастополя большие перспективы.
Президент РФ Владимир Путин в День воссоединения Крыма с Россией провел совещание с членами правительства по вопросам развития РК и Севастополя, а также принял участие в открытии ряда новых объектов на полуострове. В их числе Федеральный детский реабилитационный центр Минздрава РФ "Кораблик "Мойнаки" в Евпатории на 300 круглосуточных коек, новый крытый трехэтажный каток с искусственным льдом в Севастополе и реконструированные канализационные очистные сооружения в поселке Миндальное.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Совещание Путина с правительством о развитии Крыма: главные заявления
Путин поблагодарил Аксенова за работу по развитию Крыма
Почти 11 км набережных построят и реконструируют в Крыму
 
20:49Россия прорабатывает введение конвоев ВМФ для защиты торгового флота
20:45Мошенники обманули 90-летнюю крымчанку на 300 тысяч – задержан курьер
20:37Новая атака ВСУ на Крым и Кубань - сбиты 32 дрона
20:20Сюжеты пишет сама жизнь: для чего нужны фильмы про СВО
19:45В Севастополе 83% дорог приведены к нормативному состоянию
19:06Когда в новом ледовом дворце Севастополя пройдут первые соревнования
18:56Министр обороны Белоусов посетил зону СВО
18:45Победитель "штопора": как великий летчик открывал небо
18:33Совещание Путина с правительством о развитии Крыма: главные заявления
18:09В Крыму построят 16 очистных сооружений до 2030 года – Аксенов
17:45Россия будет добиваться возвращения археолога Бутягина на Родину – МИД
17:38Всем причастным к краже у Крыма скифского золота придется ответить – МИД
17:16Путин открыл новые объекты в Крыму и Севастополе
17:13Путин поблагодарил Аксенова за работу по развитию Крыма
16:58Почти 11 км набережных построят и реконструируют в Крыму
16:52В Крыму ввели 2,6 миллиона "квадратов" недвижимости в 2025 году
16:39В Крыму до 2030 года построят еще 224 новых объекта – Хуснуллин
16:3871 объект построен в Севастополе за 12 лет - Развожаев
16:337,4 миллиона человек отдохнули в Крыму в прошлом году
16:27Мировая общественность в шоке: Дегтярев о результатах РФ на Паралимпиаде
Лента новостейМолния