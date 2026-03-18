https://crimea.ria.ru/20260318/iran-pomogaet-rossii-formirovat-novyy-miroporyadok--mnenie-1154425114.html
Иран помогает России формировать новый миропорядок – мнение
2026-03-18T08:45
мнения
евгений михайлов
иран
обострение между ираном и сша
обострение между израилем и ираном
сша
израиль
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/11/1154426345_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_d64c1fba000d8d94ab59ca0a20bf93ad.jpg
Ялта 2.0: когда заключат договор о новом мироустройстве и каким он будет
С Крыма начался перелом однополярной конфигурации мира
Конец однополярного мира – что показал саммит ШОС и что будет дальше
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/11/1154426345_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_5d22c90124657195f6ed26cace4fb8ff.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Иран вместе с Россией закладывает базу для нового мироустройства – военный эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым.
Защищаясь от американо-израильской агрессии, Иран ведет блестящую информационную политику и строит дипломатию, черпая лучшее у других стран, в том числе России. Тем самым Тегеран делает свой значимый вклад в новое мироустройство. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.
По мнению Михайлова, отражая атаки США и Израиля и весьма успешно отвечая на них, Иран в то же время действует блестяще на информационном поле боя, заявляя, что защищается, а не нападает, причем воюет не с народами на Ближнем Востоке, а с элитами тех стран, которые помогают врагам Тегерана.
"Иран делает применимые к Ближнему Востоку заявления, которые откладываются в сердцах как населения, так и политиков – здравомыслящих политиков, которые смотрят будущее", – сказал политолог.
По словам эксперта, исходя из этих заявлений Ирана, который на самом деле берет самое лучшее от дипломатии других стран, с ним и будут выстраивать отношения в будущем.
В том числе его крупнейшие союзники – Россия и Китай, а также другие державы в Европе и Азии, которые дистанцировались от США и Израиля в их стремлении устанавливать свои порядки на чужой земле.
"Иран в данном отношении закладывает базу под новое мироустройство... и действует на опережение", – выразил мнение о действиях властей Ирана гость эфира.
В частности, на опережение того, что произойдет непременно или с большой долей вероятности.
"То есть в любом случае Трамп не вечен, Нетаньяху (Биньямин – премьер-министр Израиля) не вечен. И Израиль в данной ситуации тоже не вечен. Потому что уже сами еврейские политологи по всему миру... предсказали, что, если так будет продолжаться, нынешнее государство Израиль перестанет существовать", – отметил Михайлов.
Что до Ирана, то он сохранится даже в тяжелейшем противостоянии, уверен военный эксперт. Даже если США решатся на наземную операцию, в которой непременно проиграют, а в исламской стране начнется партизанская война, Персия выстоит, как всегда прежде.
"Потому что американцы – это 300-летняя история. Из Израиля могут говорить насколько угодно они древние, но государство там только после Великой Отечественной войны организовалось. А персы – это несколько тысячелетий истории. Это государственный народ. И его ломали часто, но все равно Персия восстанавливалась", – сказал собеседник.
Он допустил при этом, что в Иране на фоне внутренних и внешних трансформаций будет пересмотрена позиция по политическому устройству, которая, вероятно, станет более гибкой. Но так или иначе, во всей политике Тегерана сейчас делается задел именно на будущую мирную жизнь с теми, кому можно доверять, подытожил эксперт.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >> Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: