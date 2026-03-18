Иран помогает России формировать новый миропорядок – мнение - РИА Новости Крым, 18.03.2026
Иран помогает России формировать новый миропорядок – мнение
2026-03-18T08:45
евгений михайлов
Иран помогает России формировать новый миропорядок – мнение

Иран вместе с Россией закладывает базу для нового мироустройства – военный эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Защищаясь от американо-израильской агрессии, Иран ведет блестящую информационную политику и строит дипломатию, черпая лучшее у других стран, в том числе России. Тем самым Тегеран делает свой значимый вклад в новое мироустройство. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.
По мнению Михайлова, отражая атаки США и Израиля и весьма успешно отвечая на них, Иран в то же время действует блестяще на информационном поле боя, заявляя, что защищается, а не нападает, причем воюет не с народами на Ближнем Востоке, а с элитами тех стран, которые помогают врагам Тегерана.

"Иран делает применимые к Ближнему Востоку заявления, которые откладываются в сердцах как населения, так и политиков – здравомыслящих политиков, которые смотрят будущее", – сказал политолог.

По словам эксперта, исходя из этих заявлений Ирана, который на самом деле берет самое лучшее от дипломатии других стран, с ним и будут выстраивать отношения в будущем.
В том числе его крупнейшие союзники – Россия и Китай, а также другие державы в Европе и Азии, которые дистанцировались от США и Израиля в их стремлении устанавливать свои порядки на чужой земле.

"Иран в данном отношении закладывает базу под новое мироустройство... и действует на опережение", – выразил мнение о действиях властей Ирана гость эфира.

В частности, на опережение того, что произойдет непременно или с большой долей вероятности.
"То есть в любом случае Трамп не вечен, Нетаньяху (Биньямин – премьер-министр Израиля) не вечен. И Израиль в данной ситуации тоже не вечен. Потому что уже сами еврейские политологи по всему миру... предсказали, что, если так будет продолжаться, нынешнее государство Израиль перестанет существовать", – отметил Михайлов.
Что до Ирана, то он сохранится даже в тяжелейшем противостоянии, уверен военный эксперт. Даже если США решатся на наземную операцию, в которой непременно проиграют, а в исламской стране начнется партизанская война, Персия выстоит, как всегда прежде.
"Потому что американцы – это 300-летняя история. Из Израиля могут говорить насколько угодно они древние, но государство там только после Великой Отечественной войны организовалось. А персы – это несколько тысячелетий истории. Это государственный народ. И его ломали часто, но все равно Персия восстанавливалась", – сказал собеседник.
Он допустил при этом, что в Иране на фоне внутренних и внешних трансформаций будет пересмотрена позиция по политическому устройству, которая, вероятно, станет более гибкой. Но так или иначе, во всей политике Тегерана сейчас делается задел именно на будущую мирную жизнь с теми, кому можно доверять, подытожил эксперт.
