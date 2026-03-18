Иран помогает России формировать новый миропорядок – мнение

Иран помогает России формировать новый миропорядок – мнение - РИА Новости Крым, 18.03.2026

Защищаясь от американо-израильской агрессии, Иран ведет блестящую информационную политику и строит дипломатию, черпая лучшее у других стран, в том числе России. РИА Новости Крым, 18.03.2026

2026-03-18T08:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Защищаясь от американо-израильской агрессии, Иран ведет блестящую информационную политику и строит дипломатию, черпая лучшее у других стран, в том числе России. Тем самым Тегеран делает свой значимый вклад в новое мироустройство. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.По мнению Михайлова, отражая атаки США и Израиля и весьма успешно отвечая на них, Иран в то же время действует блестяще на информационном поле боя, заявляя, что защищается, а не нападает, причем воюет не с народами на Ближнем Востоке, а с элитами тех стран, которые помогают врагам Тегерана.По словам эксперта, исходя из этих заявлений Ирана, который на самом деле берет самое лучшее от дипломатии других стран, с ним и будут выстраивать отношения в будущем.В том числе его крупнейшие союзники – Россия и Китай, а также другие державы в Европе и Азии, которые дистанцировались от США и Израиля в их стремлении устанавливать свои порядки на чужой земле.В частности, на опережение того, что произойдет непременно или с большой долей вероятности."То есть в любом случае Трамп не вечен, Нетаньяху (Биньямин – премьер-министр Израиля) не вечен. И Израиль в данной ситуации тоже не вечен. Потому что уже сами еврейские политологи по всему миру... предсказали, что, если так будет продолжаться, нынешнее государство Израиль перестанет существовать", – отметил Михайлов.Что до Ирана, то он сохранится даже в тяжелейшем противостоянии, уверен военный эксперт. Даже если США решатся на наземную операцию, в которой непременно проиграют, а в исламской стране начнется партизанская война, Персия выстоит, как всегда прежде.Он допустил при этом, что в Иране на фоне внутренних и внешних трансформаций будет пересмотрена позиция по политическому устройству, которая, вероятно, станет более гибкой. Но так или иначе, во всей политике Тегерана сейчас делается задел именно на будущую мирную жизнь с теми, кому можно доверять, подытожил эксперт.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта 2.0: когда заключат договор о новом мироустройстве и каким он будетС Крыма начался перелом однополярной конфигурации мираКонец однополярного мира – что показал саммит ШОС и что будет дальше

