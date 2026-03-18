Флаги России взвились еще над двумя горными вершинами Крыма
Сотрудники "КРЫМ-СПАС" установили российские флаги на горе Эклизи-Бурун и вершине Белой скалы в честь 12-летия воссоединения полуострова с Россией. Об этом... РИА Новости Крым, 18.03.2026
2026-03-18T14:13



Спасатели установили флаги России на западной вершине Чатыр-Дага и Белой скале
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники "КРЫМ-СПАС" установили российские флаги на горе Эклизи-Бурун и вершине Белой скалы в честь 12-летия воссоединения полуострова с Россией. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Ранее сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и регионального отделения "РОССОЮЗСПАС" в честь годовщины воссоединения установили российский триколор на хребте Таракташ в Судаке.
"Сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" совместно с представителями Российского военно-исторического общества подняли флаг России на горе Эклизи-Бурун", - говорится в сообщении
Спасатели стартовали от Буковой поляны и, преодолев шесть километров пути пешим походом по сложному горному рельефу, подняли флаги РФ, Крыма и "КРЫМ-СПАС" на западной вершине Чатыр-Дага на высоте 1527 метров над уровнем моря.
Также сотрудники Белогорского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и минэкологии Крыма в честь праздника подняли флаги страны и полуострова на вершине Белой скалы.
