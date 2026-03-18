Рейтинг@Mail.ru
Флаги России взвились еще над двумя горными вершинами Крыма - РИА Новости Крым, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260318/flagi-rossii-vzvilis-esche-nad-dvumya-gornymi-vershinami-kryma-1154446296.html
Флаги России взвились еще над двумя горными вершинами Крыма
Флаги России взвились еще над двумя горными вершинами Крыма
2026-03-18T14:13
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/12/1154446184_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_004f5e226e4014a9e04648eb0cc717a4.png
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/12/1154446184_125:0:876:563_1920x0_80_0_0_4123a18834d6d6be39646219b57e2e9d.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Спасатели установили флаги России на западной вершине Чатыр-Дага и Белой скале

14:13 18.03.2026
 
© МЧС КрымаФлаги России взвились еще над двумя горными вершинами Крыма
Флаги России взвились еще над двумя горными вершинами Крыма
© МЧС Крыма
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники "КРЫМ-СПАС" установили российские флаги на горе Эклизи-Бурун и вершине Белой скалы в честь 12-летия воссоединения полуострова с Россией. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Ранее сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и регионального отделения "РОССОЮЗСПАС" в честь годовщины воссоединения установили российский триколор на хребте Таракташ в Судаке.
"Сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" совместно с представителями Российского военно-исторического общества подняли флаг России на горе Эклизи-Бурун", - говорится в сообщении
Спасатели стартовали от Буковой поляны и, преодолев шесть километров пути пешим походом по сложному горному рельефу, подняли флаги РФ, Крыма и "КРЫМ-СПАС" на западной вершине Чатыр-Дага на высоте 1527 метров над уровнем моря.
Также сотрудники Белогорского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и минэкологии Крыма в честь праздника подняли флаги страны и полуострова на вершине Белой скалы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
