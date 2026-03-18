https://crimea.ria.ru/20260318/dvoe-detey-postradali-pri-nalete-ukrainskikh-dronov-v-adygee-1154441208.html

Двое детей пострадали при налете украинских дронов в Адыгее

Двое детей пострадали при налете украинских дронов в Адыгее - РИА Новости Крым, 18.03.2026

Двое детей пострадали при налете украинских дронов в Адыгее

При налете украинских дронов на Адыгею пострадали двое детей, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

2026-03-18T10:11

2026-03-18T10:11

2026-03-18T10:11

республика адыгея

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

происшествия

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости Крым. При налете украинских дронов на Адыгею пострадали двое детей, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.По словам Кумпилова, их жизни ничего не угрожает. Одну девочку сегодня отпустят домой, другая останется в больнице для наблюдения. Также обломки БПЛА повредили восемь частных домов и три автомобиля.Как заявило Минобороны, ночью силы ПВО сбили 85 украинских дронов над российскими регионами, четыре из них — над Адыгеей.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

республика адыгея

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика адыгея, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, происшествия, новости