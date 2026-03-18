Двое детей пострадали при налете украинских дронов в Адыгее - РИА Новости Крым, 18.03.2026
Двое детей пострадали при налете украинских дронов в Адыгее
Двое детей пострадали при налете украинских дронов в Адыгее - РИА Новости Крым, 18.03.2026
Двое детей пострадали при налете украинских дронов в Адыгее
При налете украинских дронов на Адыгею пострадали двое детей, сообщил глава региона Мурат Кумпилов. РИА Новости Крым, 18.03.2026
2026-03-18T10:11
2026-03-18T10:11
республика адыгея
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
происшествия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости Крым. При налете украинских дронов на Адыгею пострадали двое детей, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.По словам Кумпилова, их жизни ничего не угрожает. Одну девочку сегодня отпустят домой, другая останется в больнице для наблюдения. Также обломки БПЛА повредили восемь частных домов и три автомобиля.Как заявило Минобороны, ночью силы ПВО сбили 85 украинских дронов над российскими регионами, четыре из них — над Адыгеей.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за ударов ВСУ за неделю ранены 202 и погибли 37 мирных жителей РоссииВСУ бьют по авто и предприятиям: 7 человек ранены в Белгородской областиМирный житель погиб в результате взрыва дрона ВСУ в Белгородской области
республика адыгея
республика адыгея, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, происшествия, новости
Двое детей пострадали при налете украинских дронов в Адыгее

В Адыгее двое детей получили осколочные ранения при атаке украинских БПЛА

10:11 18.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости Крым. При налете украинских дронов на Адыгею пострадали двое детей, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.
"Атаку БПЛА ночью отражали и в Тахтамукайском районе республики. Осколочные ранения получили два человека — двое детей были госпитализированы в Энемскую ЦРБ и получили всю необходимую помощь", — написал он в Telegram-канале.
По словам Кумпилова, их жизни ничего не угрожает. Одну девочку сегодня отпустят домой, другая останется в больнице для наблюдения. Также обломки БПЛА повредили восемь частных домов и три автомобиля.
Как заявило Минобороны, ночью силы ПВО сбили 85 украинских дронов над российскими регионами, четыре из них — над Адыгеей.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Республика АдыгеяАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьПроисшествияНовости
 
