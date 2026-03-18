Два иностранца получили сроки за попытку подрыва здания суда в Пятигорске
2026-03-18T11:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Двух иностранцев, планировавших теракт в Пятигорске, приговорили к лишению свободы сроком от 17 до 18 лет. Об этом сообщает прокуратура Ставропольского края.Как уточнили в ведомстве, злоумышленники вступили в ряды запрещенной в России террористической организации для совершения преступлений от ее имени.По заданию иностранных кураторов подсудимые планировали взорвать здание Пятигорского городского суда. Для этого они приобрели компоненты для изготовления взрывчатых веществ и последующего создания самодельного взрывного устройства.Совершить запланированное преступники не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.Обжалование приговора стороной защиты результата не принесло, решение суда вступило в законную силу.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимым наказания в виде лишения свободы на срок от 17 до 18 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальных – в исправительной колонии строгого режима, со штрафами по 600 тыс. рублей каждому", – говорится в сообщении.
