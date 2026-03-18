Рейтинг@Mail.ru
Два иностранца получили сроки за попытку подрыва здания суда в Пятигорске - РИА Новости Крым, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260318/dva-inostrantsa-poluchili-sroki-za-popytku-podryva-zdaniya-suda-v-pyatigorske-1154443339.html
Два иностранца получили сроки за попытку подрыва здания суда в Пятигорске
Два иностранца получили сроки за попытку подрыва здания суда в Пятигорске
Двух иностранцев, планировавших теракт в Пятигорске, приговорили к лишению свободы сроком от 17 до 18 лет. Об этом сообщает прокуратура Ставропольского края. РИА Новости Крым, 18.03.2026
2026-03-18T11:23
приговор
суд
ставропольский край
теракт
генеральная прокуратура рф
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303351_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3589f303e990e7c2ec817cdb930c3396.jpg
ставропольский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303351_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59c2cb0210ca3bc8ac2ad64bc39cba3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Двое иностранцев получили от 17 до 18 лет за попытку подрыва здания суда в Пятигорске

11:23 18.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Двух иностранцев, планировавших теракт в Пятигорске, приговорили к лишению свободы сроком от 17 до 18 лет. Об этом сообщает прокуратура Ставропольского края.
Как уточнили в ведомстве, злоумышленники вступили в ряды запрещенной в России террористической организации для совершения преступлений от ее имени.
По заданию иностранных кураторов подсудимые планировали взорвать здание Пятигорского городского суда. Для этого они приобрели компоненты для изготовления взрывчатых веществ и последующего создания самодельного взрывного устройства.
Совершить запланированное преступники не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимым наказания в виде лишения свободы на срок от 17 до 18 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальных – в исправительной колонии строгого режима, со штрафами по 600 тыс. рублей каждому", – говорится в сообщении.
Обжалование приговора стороной защиты результата не принесло, решение суда вступило в законную силу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Число организованных Киевом терактов в РФ выросло на 40% - Шойгу
16 лет за 4 тысячи рублей – крымчанин получил срок за работу на СБУ
Теракт ради денег: в Пензе подросток поджег станции радиосвязи
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:02ВТБ: россияне в феврале сохранили тренд на накопления
13:46Совфед одобрил закон о страховом стаже для работавших в Крыму
13:30Крымский мост сейчас - после закрытия скопилась очередь
13:23В Кремле сделали заявление об участии Европы в переговорах по Украине
13:15Археолог Бутягин рассказал о своих ожиданиях от польского суда
13:04Новости СВО: армия России уничтожила еще 1175 боевиков Киева
12:56В Херсонской области один человек погиб и 10 пострадали - из них 3 детей
12:48Сильный ветер накроет Крым
12:37Враги России проиграли в Крыму без права на реванш – Матвиенко
12:18Армия России освободила Александровку в ДНР
12:14Крымский мост открыли для проезда
12:10В Крыму у экс-чиновницы конфисковали купленный на нетрудовые доходы дом
11:55Крымский мост закрыт
11:48Священник и хирург: за что мир чтит крымского епископа Луку
11:23Два иностранца получили сроки за попытку подрыва здания суда в Пятигорске
11:08Первый в истории выход человека в открытый космос - Инфографика
10:46На горе в Крыму установили триколор в честь 12-летия воссоединения с РФ
10:22В Крыму отремонтировали почти 1000 объектов здравоохранения за 11 лет
10:11Двое детей пострадали при налете украинских дронов в Адыгее
10:05АЭС "Бушер": где находится и что о ней известно - справка
Лента новостейМолния