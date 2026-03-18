Два иностранца получили сроки за попытку подрыва здания суда в Пятигорске

Два иностранца получили сроки за попытку подрыва здания суда в Пятигорске - РИА Новости Крым, 18.03.2026

Два иностранца получили сроки за попытку подрыва здания суда в Пятигорске

Двух иностранцев, планировавших теракт в Пятигорске, приговорили к лишению свободы сроком от 17 до 18 лет. Об этом сообщает прокуратура Ставропольского края. РИА Новости Крым, 18.03.2026

2026-03-18T11:23

2026-03-18T11:23

2026-03-18T11:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Двух иностранцев, планировавших теракт в Пятигорске, приговорили к лишению свободы сроком от 17 до 18 лет. Об этом сообщает прокуратура Ставропольского края.Как уточнили в ведомстве, злоумышленники вступили в ряды запрещенной в России террористической организации для совершения преступлений от ее имени.По заданию иностранных кураторов подсудимые планировали взорвать здание Пятигорского городского суда. Для этого они приобрели компоненты для изготовления взрывчатых веществ и последующего создания самодельного взрывного устройства.Совершить запланированное преступники не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.Обжалование приговора стороной защиты результата не принесло, решение суда вступило в законную силу.

ставропольский край

приговор, суд, ставропольский край, теракт, генеральная прокуратура рф, новости