Более 53 000 потушенных пожаров в Крыму: в МЧС подвели итоги за 12 лет

Сотрудники МЧС России в Крыму за 12 лет ликвидировали 93 чрезвычайные ситуации, а также потушили более 53 000 пожаров, на которых спасены более 1200 человек.

2026-03-18T09:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС России в Крыму за 12 лет ликвидировали 93 чрезвычайные ситуации, а также потушили более 53 000 пожаров, на которых спасены более 1200 человек. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС в 12-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией.Кроме того, за этот период сотрудники МЧС ликвидировали более 6800 ДТП и 1056 происшествий на воде, на которых спасли более 7000 человек.Кроме того, обезврежено свыше 98 000 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.На территории республики действует пожарно-спасательных гарнизонов: федеральные подразделения, субъектовые, ведомственные и добровольная пожарная охрана. Ежесуточно на дежурство заступают более 600 сотрудников и 170 единиц техники, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

