Рейтинг@Mail.ru
Более 53 000 потушенных пожаров в Крыму: в МЧС подвели итоги за 12 лет - РИА Новости Крым, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260318/bolee-53-000-potushennykh-pozharov-v-krymu-v-mchs-podveli-itogi-za-12-let-1154440339.html
Более 53 000 потушенных пожаров в Крыму: в МЧС подвели итоги за 12 лет
мчс крыма
гу мчс рф по республике крым
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
статистика
новости
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051004_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_183c1a127196805bd346e5453c32ffe6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС России в Крыму за 12 лет ликвидировали 93 чрезвычайные ситуации, а также потушили более 53 000 пожаров, на которых спасены более 1200 человек. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС в 12-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051004_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_8a549bd069c4ea08d15619b4274240ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Более 53 000 потушенных пожаров в Крыму: в МЧС подвели итоги за 12 лет

09:48 18.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС России в Крыму за 12 лет ликвидировали 93 чрезвычайные ситуации, а также потушили более 53 000 пожаров, на которых спасены более 1200 человек. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС в 12-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией.
"За 12 лет сотрудники МЧС России в Крыму ликвидировали: 93 чрезвычайных ситуации; свыше 53 500 пожаров, на которых спасены 1 294 человека; почти 1 800 происшествий в горно-лесной местности, где были спасено более 2 500 человек", - говорится в сообщении.
Кроме того, за этот период сотрудники МЧС ликвидировали более 6800 ДТП и 1056 происшествий на воде, на которых спасли более 7000 человек.
Кроме того, обезврежено свыше 98 000 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.
На территории республики действует пожарно-спасательных гарнизонов: федеральные подразделения, субъектовые, ведомственные и добровольная пожарная охрана. Ежесуточно на дежурство заступают более 600 сотрудников и 170 единиц техники, добавили в ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:23Два иностранца получили сроки за попытку подрыва здания суда в Пятигорске
11:08Первый в истории выход человека в открытый космос - Инфографика
10:46На горе в Крыму установили триколор в честь 12-летия воссоединения с РФ
10:23Завербованный Киевом подросток готовил взрыв в храме в Уфе
10:22В Крыму отремонтировали почти 1000 объектов здравоохранения за 11 лет
10:11Двое детей пострадали при налете украинских дронов в Адыгее
10:05АЭС "Бушер": где находится и что о ней известно - справка
09:48Более 53 000 потушенных пожаров в Крыму: в МЧС подвели итоги за 12 лет
09:31ВСУ снова атакуют Краснодар - что известно
09:24Торжество правды: крымчан поздравили с Днем воссоединения с Россией
09:07Макрон скоро уйдет - в МИД России прокомментировали слова Трампа
08:45Иран помогает России формировать новый миропорядок – мнение
08:13Хронология Крымской весны – инфографика
07:55Американский режиссер: Крым никогда не вернется к Украине
07:23Над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей сбиты 23 дрона ВСУ
07:02Женщина погибла и еще 11 российских туристов пострадали в ДТП в Пхукете
06:50ВСУ атаковали многоэтажки в Краснодаре - погиб мирный житель
00:01Теплый подарок: чего ждать от погоды в Крыму 18 марта
00:00Какой сегодня праздник: 18 марта
23:45Атака на атомную станцию "Бушер" в Иране – что известно
Лента новостейМолния