https://crimea.ria.ru/20260318/bolee-53-000-potushennykh-pozharov-v-krymu-v-mchs-podveli-itogi-za-12-let-1154440339.html
Более 53 000 потушенных пожаров в Крыму: в МЧС подвели итоги за 12 лет
Сотрудники МЧС России в Крыму за 12 лет ликвидировали 93 чрезвычайные ситуации, а также потушили более 53 000 пожаров, на которых спасены более 1200 человек.
мчс крыма
гу мчс рф по республике крым
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
статистика
новости
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051004_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_183c1a127196805bd346e5453c32ffe6.jpg
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051004_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_8a549bd069c4ea08d15619b4274240ba.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сотрудники МЧС России в Крыму ликвидировали более 53 000 пожаров за 12 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС России в Крыму за 12 лет ликвидировали 93 чрезвычайные ситуации, а также потушили более 53 000 пожаров, на которых спасены более 1200 человек. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС в 12-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией.
"За 12 лет сотрудники МЧС России в Крыму ликвидировали: 93 чрезвычайных ситуации; свыше 53 500 пожаров, на которых спасены 1 294 человека; почти 1 800 происшествий в горно-лесной местности, где были спасено более 2 500 человек", - говорится в сообщении.
Кроме того, за этот период сотрудники МЧС ликвидировали более 6800 ДТП и 1056 происшествий на воде, на которых спасли более 7000 человек.
Кроме того, обезврежено свыше 98 000 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.
На территории республики действует пожарно-спасательных гарнизонов: федеральные подразделения, субъектовые, ведомственные и добровольная пожарная охрана. Ежесуточно на дежурство заступают более 600 сотрудников и 170 единиц техники, добавили в ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.