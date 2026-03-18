Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Херсонскую область: без света остались 53 населенных пункта - РИА Новости Крым, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260318/ataka-vsu-na-khersonskuyu-oblast-bez-sveta-ostalis-53-naselennykh-punkta-1154447700.html
Атака ВСУ на Херсонскую область: без света остались 53 населенных пункта
Атака ВСУ на Херсонскую область: без света остались 53 населенных пункта - РИА Новости Крым, 18.03.2026
Атака ВСУ на Херсонскую область: без света остались 53 населенных пункта
Более 50 тысяч жителей Херсонской области в четырех муниципальных округах остались без света в результате украинского обстрела подстанции в соседней Запорожской РИА Новости Крым, 18.03.2026
2026-03-18T15:25
2026-03-18T15:29
владимир сальдо
новости
херсонская область
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
электроэнергия
электросети
отключение электроэнергии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/17/1153422787_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_429cb3070c3ee3d7cbca1d8809e2bced.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Более 50 тысяч жителей Херсонской области в четырех муниципальных округах остались без света в результате украинского обстрела подстанции в соседней Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо.Губернатор добавил, что 27 социально значимых объектов региона переведены на резервные источники питания.
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/17/1153422787_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7201da7282bacf2641a39f98ed548cc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир сальдо, новости, херсонская область, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии
Атака ВСУ на Херсонскую область: без света остались 53 населенных пункта

В Херсонской области без света остались 53 населенных пункта из-за атаки ВСУ

15:25 18.03.2026 (обновлено: 15:29 18.03.2026)
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоРемонт электрооборудования
Ремонт электрооборудования
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Более 50 тысяч жителей Херсонской области в четырех муниципальных округах остались без света в результате украинского обстрела подстанции в соседней Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо.
"Из-за обстрела подстанции в Запорожской области в четырех наших муниципалитетах произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света остаются Генический, Горностаевский, Верхнерогачикский и Великолепетихский округа — всего 53 населенных пункта и более 51 тысячи человек", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что 27 социально значимых объектов региона переведены на резервные источники питания.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Херсонской области один человек погиб и 10 пострадали - из них 3 детей
Двое детей пострадали при налете украинских дронов в Адыгее
ВСУ снова атакуют Краснодар - что известно
 
Владимир СальдоНовостиХерсонская областьАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУЭлектроэнергияЭлектросетиОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:39В Крыму до 2030 года построят еще 224 новых объекта – Хуснуллин
16:3871 объект построен в Севастополе за 12 лет - Развожаев
16:337,4 миллиона человек отдохнули в Крыму в прошлом году
16:27Мировая общественность в шоке: Дегтярев о результатах РФ на Паралимпиаде
16:18Атака на Севастополь отбита - уничтожены четыре воздушных цели
16:15Путин назвал историческим и решительным выбор Крыма быть с Россией
16:08В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
16:07На развитие Крыма направлено 1,3 трлн рублей за 12 лет – Путин
16:01Атака на Севастополь: сбиты три цели - обломки упали на частный дом
15:41Ледовый поход Багратиона на Стокгольм - как это было
15:25Атака ВСУ на Херсонскую область: без света остались 53 населенных пункта
14:57ВСУ атакуют Севастополь: сбиты две воздушные цели
14:46Возвращение Крыма стало точкой сборки всего народа России – Захарова
14:32Воздушная тревога объявлена в Севастополе
14:30Археолога Бутягина экстрадируют на Украину – решение суда Варшавы
14:2312 дронов ВСУ сбиты над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей
14:13Флаги России взвились еще над двумя горными вершинами Крыма
14:02ВТБ: россияне в феврале сохранили тренд на накопления
13:46Совфед одобрил закон о страховом стаже для работавших в Крыму
13:30Крымский мост сейчас - после закрытия скопилась очередь
Лента новостейМолния