Атака на Севастополь отбита - уничтожены четыре воздушных цели - РИА Новости Крым, 18.03.2026
Атака на Севастополь отбита - уничтожены четыре воздушных цели
Атака на Севастополь отбита - уничтожены четыре воздушных цели - РИА Новости Крым, 18.03.2026
Атака на Севастополь отбита - уничтожены четыре воздушных цели
В Севастополе военные отразили атаку ВСУ, сбиты четыре цели. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.03.2026
2026-03-18T16:18
2026-03-18T16:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отразили атаку ВСУ, сбиты четыре цели. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
севастополь
михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, новости севастополя, атаки всу, атаки всу на крым, новости сво
Атака на Севастополь отбита - уничтожены четыре воздушных цели

При атаке ВСУ на Севастополь сбиты четыре воздушных цели - губернатор

16:18 18.03.2026 (обновлено: 16:24 18.03.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь
Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отразили атаку ВСУ, сбиты четыре цели. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Сбито 4 воздушных цели. Никто из людей не пострадал. По предварительной информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксирована информация: от упавших обломков сбитых БПЛА загорелся участок леса на горе в районе с. Фруктовое. Спецслужбы на месте. В районе Северной стороны в одном из ТСН обломки сбитого БПЛА упали на частный дом", - уточнил губернатор.
О️ также напомнил, что об опасных находках необходимо сразу сообщать по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место.
Воздушная тревога была объявлена в Севастополе с 14.30 до 16.10.
Михаил РазвожаевСевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаНовости СевастополяАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымНовости СВО
 
