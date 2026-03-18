Археолога Бутягина экстрадируют на Украину – решение суда Варшавы
Суд Варшавы удовлетворил запрос Киева об экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката... РИА Новости Крым, 18.03.2026
2026-03-18T14:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Суд Варшавы удовлетворил запрос Киева об экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката ученого Адама Доманьского.Адвокат Бутягина также заявил, что защита обжалует это решение в суде апелляционной инстанции.В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 миллионов рублей).Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. 12 января суд продлил арест археологу до 4 марта.Защита Бутягина направила в польский суд прошение о замене заключения под стражу на залог и полицейский надзор. Александр Бутягин работал в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. А с 1999 года ученый получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории республики.
14:30 18.03.2026 (обновлено: 15:10 18.03.2026)