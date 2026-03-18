Рейтинг@Mail.ru
Археолог Бутягин рассказал о своих ожиданиях от польского суда - РИА Новости Крым, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260318/arkheolog-butyagin-rasskazal-o-svoikh-ozhidaniyakh-ot-polskogo-suda-1154445275.html
Археолог Бутягин рассказал о своих ожиданиях от польского суда
Российский археолог Александр Бутягин заявил, что не ожидает "ничего хорошего" от польского суда по делу о его экстрадиции на Украину. Об этом он заявил... РИА Новости Крым, 18.03.2026
2026-03-18T13:15
2026-03-18T13:15
александр бутягин
польша
россия
новости
археология в крыму
археология
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130723802_0:693:2409:2048_1920x0_80_0_0_6f8db779a518eb423d37e4d1f9082a43.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130723802_0:722:1768:2048_1920x0_80_0_0_965c8a5f7a8b140aeb62141dc1a35a4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
13:15 18.03.2026
 
Руководитель экспедиции Эрмитажа на античном городище Мирмекий в Керчи Александр Бутягин
Руководитель экспедиции Эрмитажа на античном городище Мирмекий в Керчи Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Российский археолог Александр Бутягин заявил, что не ожидает "ничего хорошего" от польского суда по делу о его экстрадиции на Украину. Об этом он заявил корреспонденту РИА Новости.
В среду Бутягина доставили в окружной суд Варшавы, где рассматривается запрос Киева по выдаче ученого Украине.
Во время конвоирования в зал заседания, отвечая на вопрос корреспондента о том, чего он ожидает от суда, археолог ответил: "Ничего хорошего".
В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 миллионов рублей – ред.).
Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. 12 января суд продлил арест археологу до 4 марта.
Защита Бутягина направила в польский суд прошение о замене заключения под стражу на залог и полицейский надзор.
Александр Бутягин работал в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. А с 1999 года ученый получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории республики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Александр БутягинПольшаРоссияНовостиАрхеология в КрымуАрхеологияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
