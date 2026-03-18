Археолог Бутягин рассказал о своих ожиданиях от польского суда

Археолог Бутягин рассказал о своих ожиданиях от польского суда - РИА Новости Крым, 18.03.2026

Археолог Бутягин рассказал о своих ожиданиях от польского суда

Российский археолог Александр Бутягин заявил, что не ожидает "ничего хорошего" от польского суда по делу о его экстрадиции на Украину. Об этом он заявил... РИА Новости Крым, 18.03.2026

2026-03-18T13:15

2026-03-18T13:15

2026-03-18T13:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Российский археолог Александр Бутягин заявил, что не ожидает "ничего хорошего" от польского суда по делу о его экстрадиции на Украину. Об этом он заявил корреспонденту РИА Новости.В среду Бутягина доставили в окружной суд Варшавы, где рассматривается запрос Киева по выдаче ученого Украине.Во время конвоирования в зал заседания, отвечая на вопрос корреспондента о том, чего он ожидает от суда, археолог ответил: "Ничего хорошего".В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 миллионов рублей – ред.).Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. 12 января суд продлил арест археологу до 4 марта.Защита Бутягина направила в польский суд прошение о замене заключения под стражу на залог и полицейский надзор.Александр Бутягин работал в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. А с 1999 года ученый получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД РФ задействует весь инструментарий для помощи Бутягину – Захарова Крымские ученые прокомментировали задержание БутягинаЧто спасет ученого Бутягина от беззакония Киева и Европы - мнение

польша

россия

александр бутягин, польша, россия, новости, археология в крыму, археология, новости крыма