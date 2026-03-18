Американский режиссер: Крым никогда не вернется к Украине - РИА Новости Крым, 18.03.2026
Американский режиссер: Крым никогда не вернется к Украине
Американский режиссер: Крым никогда не вернется к Украине

07:55 18.03.2026 (обновлено: 08:00 18.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Американский режиссер-документалист, общественник Реджинальд Тремблей заявил РИА Новости, что Крым никогда не вернется к Украине, угрозы киевских властей на этот счет - попытка выдать желаемое за действительное.
Крым воссоединился с Россией 12 лет назад по итогам общекрымского референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Договор о принятии полуострова в состав России был подписан 18 марта.
"Угрозы нацистского режима в Киеве вернуть Крым обратно в Украину - это попытка выдать желаемое за действительное. Этого никогда не произойдет", - сказал Тремблей.
По его словам, попытки давления, угроз и шантажа на крымчан со стороны Украины и Запада не возымели никакого эффекта и последствий.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
08:13Хронология Крымской весны – инфографика
07:55Американский режиссер: Крым никогда не вернется к Украине
07:23Над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей сбиты 23 дрона ВСУ
07:02Женщина погибла и еще 11 российских туристов пострадали в ДТП в Пхукете
06:50ВСУ атаковали многоэтажки в Краснодаре - погиб мирный житель
00:01Теплый подарок: чего ждать от погоды в Крыму 18 марта
00:00Какой сегодня праздник: 18 марта
23:45Атака на атомную станцию "Бушер" в Иране – что известно
22:56Террор ВСУ и обрушение древнего храма в Крыму: главное за день
22:31Почему Европа боится помогать Трампу в конфликте США с Ираном – мнение
22:1011 млн пассажиров за год – итоги работы Крымской железной дороги
21:54В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
21:52Европа пытается снять с себя ответственность за обострение в Иране – МИД
21:45Ветеран СВО из Севастополя выиграл Кубок Вооруженных Сил по плаванию
21:36Все выкуплено: сколько стоит отдых в Крыму в сезоне-2026
21:14Грозит пожизненное: украинец ранил военкома во время уличной мобилизации
21:02Пять беспилотников сбиты над Крымом и у берегов полуострова
20:54Спортивный комплекс за 90 миллионов открыли в Белогорском районе Крыма
20:38Глава контртеррористического центра США покидает пост из-за Ирана
20:13Рынок труда нестабилен – в каких специалистах нуждается Крым
Лента новостейМолния