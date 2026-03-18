Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260318/aes-busher-gde-nakhoditsya-i-chto-o-ney-izvestno---spravka-1154440879.html
АЭС "Бушер": где находится и что о ней известно - справка
2026-03-18T10:05
аэс
атомная энергетика
безопасность
в мире
справка
аэс "бушер"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/12/1154441001_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_7b1e80ea805ca42106314cdaee7f7d50.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/12/1154441001_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_844f6b94f0d7da181c0cb8f96c7622f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
10:05 18.03.2026
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАЭС "Бушер"
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. АЭС "Бушер" – атомная электростанция в Иране, возведенная близ города Бушер. Первая АЭС в Иране и на всем Ближнем Востоке. Строительство было начато в 1975 году немецким концерном Kraftwerk Union. Планировалось возвести два энергоблока с водо-водяными реакторами мощностью по 1300 мегаватт.
В 1980 году работы были остановлены вследствие того, что ФРГ присоединилась к санкциям в отношении Тегерана, введенным США после Исламской революции 1979 года. На тот момент готовность первого энергоблока оценивалась в 85%, второго – в 50%.
В 1995 году правительства России и Ирана подписали соглашение о продолжении строительства Бушерской АЭС. РФ обязалась в том числе установить один реактор типа ВВЭР-1000. Стоимость контракта составляла около одного миллиарда долларов. В 1998 году было заключено новое соглашение, по которому Россия брала на себя полное завершение строительства станции.
Сроки завершения работ неоднократно переносились. Лишь в сентябре 2011 года первый энергоблок был впервые подключен к сети и в июне 2013 года введен в промышленную эксплуатацию. Ведется строительство второго, и заключен контракт на строительство третьего энергоблока.
В конце 2025 года директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщал, что на площадке АЭС "Бушер" работают около 3000 специалистов, в том числе 700 россиян.
Также согласно соглашению Москвы и Тегерана идут проектные работы по созданию в Иране второй станцию из четырех блоков общей мощностью 5000 МВт.
3 марта 2026 года работы на иранском объекте АЭС "Бушер" полностью остановлены из-за эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
АЭСАтомная энергетикаБезопасностьВ миреСправкаАЭС "Бушер"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
