АЭС "Бушер": где находится и что о ней известно - справка

2026-03-18T10:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. АЭС "Бушер" – атомная электростанция в Иране, возведенная близ города Бушер. Первая АЭС в Иране и на всем Ближнем Востоке. Строительство было начато в 1975 году немецким концерном Kraftwerk Union. Планировалось возвести два энергоблока с водо-водяными реакторами мощностью по 1300 мегаватт.В 1980 году работы были остановлены вследствие того, что ФРГ присоединилась к санкциям в отношении Тегерана, введенным США после Исламской революции 1979 года. На тот момент готовность первого энергоблока оценивалась в 85%, второго – в 50%.В 1995 году правительства России и Ирана подписали соглашение о продолжении строительства Бушерской АЭС. РФ обязалась в том числе установить один реактор типа ВВЭР-1000. Стоимость контракта составляла около одного миллиарда долларов. В 1998 году было заключено новое соглашение, по которому Россия брала на себя полное завершение строительства станции.Сроки завершения работ неоднократно переносились. Лишь в сентябре 2011 года первый энергоблок был впервые подключен к сети и в июне 2013 года введен в промышленную эксплуатацию. Ведется строительство второго, и заключен контракт на строительство третьего энергоблока.В конце 2025 года директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщал, что на площадке АЭС "Бушер" работают около 3000 специалистов, в том числе 700 россиян.Также согласно соглашению Москвы и Тегерана идут проектные работы по созданию в Иране второй станцию из четырех блоков общей мощностью 5000 МВт.3 марта 2026 года работы на иранском объекте АЭС "Бушер" полностью остановлены из-за эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

