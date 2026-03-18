Победитель "штопора": как великий летчик открывал небо

РИА Новости Крым, 18.03.2026

Наталья ДремоваОн подолгу задерживался в одном из классов летной школы. Чертил мелом на доске схемы, покрывал ее цифрами и уравнениями. Всматривался в очередной вариант неразрешимой, как считалось, задачи: можно ли выровнять самолет, свалившийся в вертикальное падение?Время от времени кто-то из однокашников, молодых пилотов, подкрадывался со спины. Оценивал написанное и нарисованное, хватал кусок мела и вел жирную линию вниз, заканчивая ее вертикальным крестом. Все были уверены, что добиться 25-летний Константин Арцеулов может только собственной гибели.Он умер 18 марта 1980 года - в возрасте 88 лет. Сегодня вспоминаем этого удивительного человека, одного из тех, кто открывал человечеству небо. Гениального авиатора, талантливого конструктора, смелого экспериментатора Константина Арцеулова.Мы собрали пять интересных фактов из его жизни.Побывал на месте собственной гибелиКонстантин Арцеулов относился к тем людям, про которых говорили, что у них несколько жизней. Не раз он был на краю гибели и чудом избегал ее. Впервые это произошло, когда маленький Костя вместе с другом построил воздушный шар. Склеили мальчики его из бумаги. Приятель стоял на крыше и держал оболочку, а Костя внизу возился с жаровней, чтобы наполнить шар горячим воздухом. Внезапно бумага загорелась, товарищ выронил шар из рук, и тот… накрыл Костю. Спас ветер, который потянул горящий мешок вверх и в сторону.В 1923 году Арцеулов испытывал новый истребитель-моноплан. Самолет изначально вызывал у него "подозрения", хотя конструкторы уверяли, что решение нашли удачное. Уже на взлете самолет потерял скорость и был готов рухнуть. Арцеулов сделал все, чтобы это произошло как можно ближе к земле и плашмя. Летчик сломал правую руку и левую ногу, но остался жив.Еще ему довелось постоять на месте… собственной гибели. В 1916 году один из русских самолетов был сбит в воздушном бою под Луцком. Летчика опознать не смогли, авиаторы решили, что погиб Арцеулов. На месте падения самолета установили крест с табличкой: "Прапорщик К.К. Арцеулов. 24 августа 1916 года", тело отправили в часть. И только там выяснилось, что Арцеулов жив-здоров. Он потом еще возглавил комиссию по установлению личности пилота. Побывал на месте трагедии, и… забрал на память мемориальную табличку.Спас сотни пилотовРезкое падение самолета вниз, по крутой спирали, называется "штопором". В начале ХХ века это стало настоящим бедствием. Сам Арцеулов вспоминал: "Лихорадочное" начальное развитие авиации вызвало большое количество аварий и катастроф, большинство которых оставалось неисследованным и необъясненным. Иногда наблюдались случаи падения самолетов с одновременным вращением. Летчики, оставшиеся в живых после таких случаев, утверждали, что самолет, начав вращаться, становился неуправляемым".Во время работы Арцеулова в авиашколе разбились, войдя в штопор, восемь самолетов, выжил лишь один летчик…В Севастопольской военной авиашколе Арцеулов как раз выяснял "физику" "штопора" и просчитывал, как выйти из него. Он решил, что причиной "штопора" является потеря самолетом скорости. И разработал порядок действий, который позволял вернуть самолету горизонтальное положение.Но как проверить теорию? Только в небе. А кто проверит? Только автор. Ему было двадцать пять. Ни жены, ни детей. Вся жизнь впереди…В сентябре 1916 года он, подняв самолет в небо, дважды входил в "штопор" и выравнивал самолет. Маневр спас жизни сотен пилотов: отныне вход в "штопор" перестал быть смертельно опасным. А в Севастопольской военной авиашколе "штопор" вошел в учебную программу для истребителей. СправкаКонстантин Константинович Арцеулов родился 29 мая 1891 года в Ялте. Внук знаменитого мариниста Ивана Айвазовского. Талантливый художник. Закончил Севастопольское реальное училище, три года учился в Морском кадетском корпусе Санкт-Петербурга. Но учебу не завершил. В 21 год стал работать слесарем-сборщиком на авиазаводе, учился в платной летной школе. В 1912 году стал пилотом-инструктором в Севастопольском аэроклубе. В начале Первой мировой войны воевал в кавалерийской дивизии, в 1915 г. был командирован в качестве курсанта в Севастопольскую военную авиашколу. Занимался авиаразведкой, участвовал в воздушных боях, испытывал первые русские истребители. Разработал 5 планеров собственной конструкции.После установления Советской власти в Крыму стал начальником летной части авиашколы. В середине 20-х гг. переведен в гражданскую авиацию, где занимался авиа-фотосъемкой. В 1933 г. репрессирован и сослан на 10 лет в Архангельскую область. После реабилитации в 1956 г. работал художником-иллюстратором.Весь в деда!Мечта о небе для Арцеулова стала важнее, чем желание стать художником. А способности у него были, и незаурядные. Писать маслом его учил знаменитый дед. Интересно, что десятилетия спустя выяснилось: несколько юношеских работ Арцеулова искусствоведы определили как картины Айвазовского. К таким относятся, например, "Море" и "Шторм".В 1912 году вышло первое издание легенд Крыма, собранных отставным генералом, профессором археологии, фольклористом Никандром Марксом. Проиллюстрировал сборник Константин Арцеулов. С согласия Маркса сборник был посвящен матери художника, Жанне Арцеуловой.В советское время Константин Константинович проиллюстрировал более 50 книг.Спаситель и художникИз Севастополя в конце 1920 года Арцеулов перебрался в столицу. Стал преподавать в 1-й Московской высшей школе красных военных летчиков. Подготовил более двухсот пилотов. Среди его учеников был Валерий Чкалов.Знаменитый летчик-полярник Михаил Водопьянов, прославившийся участием в операции по спасению участников экспедиции с раздавленного льдами парохода "Челюскин", Арцеулова встретил на заре своей карьеры. Юноша из села, мечтавший о небе, подвозил на лошади топливо к самолетам. Выучился на шофера. А потом, когда случилась командировка в Москву, пришел проситься в авиашколу. Арцеулов его выслушал, объяснил, как надо готовиться к поступлению, и… распорядился обеспечить Водопьянова общежитием и питанием на два дня. Для юноши само пребывание в авиашколе было счастьем.Много лет спустя, когда имя Водопьянова знала вся страна и он написал книжку о своей жизни, иллюстрировал ее Константин Арцеулов. Уникальные восходящие потоки КрымаА была еще юношеская мечта о планерах. Первый аппарат своей конструкции Арцеулов построил подростком. Тот не полетел, лишь чуть приподнялся над землей. Но это было лишь начало!Арцеулов, уже известный летчик-испытатель, руководил кружком "Парящий полет". И пятый свой планер, А-5, строил уже вместе с ребятами из кружка. В 1923 году, когда летчик лежал в госпитале после неудачных испытаний истребителя, начала воплощаться в жизнь идея о проведении первых в СССР планерных соревнований. Но где?Но Узун-Сырт не подвел. 1 ноября 1923 года здесь прошли первые испытательные полеты, и за следующие семь лет здесь прошло 11 слетов планеристов!А в тех, самых первых испытаниях, участвовали десять моделей. На А-5 пилот Леонид Юнгмейстер продержался в воздухе больше часа. Сам Арцеулов, не оправившийся от переломов, не удержался: совершил один планирующий полет в долину. Год спустя на собственном планере он находился в воздухе 1 час и 17 минут. И получил приз "За красоту и продуманность полета".

https://crimea.ria.ru/20210201/Rozhdennyy-letat-krylya-Amet-Khana-Sultana_-1118858525.html

