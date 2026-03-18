Какой сегодня праздник: 18 марта

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. 18 марта пролетарии всего мира отмечают день Парижской коммуны, Крым и Севастополь празднуют День воссоединения с Россией, Белоруссия – День внутренних войск, а чистюли наводят порядки в ящиках и коробочках. А еще в этот день советский космонавт первым в мире вышел в открытый космос.Что празднуют в РоссииВ РФ отмечается День Воссоединения Крыма с Россией. 12 лет назад полуостров официально вошел в состав Российской Федерации. Возвращение территории было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России, Республики Крым и города Севастополя.В Белоруссии празднуют День внутренних войск – профессиональный праздник блюстители общественного порядка страны. Все потому, что именно в этот день в 1918 году в Витебске из числа добровольцев отдельной команды конвойной стражи были созданы внутренние войска Беларуси.День Парижской коммуны празднуется в честь победы первой пролетарской революции 1871 года. Парижской коммуной называли сформированное во время событий в столице Франции революционное правительство восставших трудящихся масс.Необычные праздникиДень ящиков, ящичков и коробочек – праздник фанатов чистоты и порядка и всех, кто любит дарить подарки. Чистюли проводят доскональную проверку шкафов и комодов, перекладывая вещи из одного ящика в другой, а щедрые друзья мастерят коробочки и упаковки для будущих презентов. А еще этот праздник наверняка любят котики.Знаменательные события В 1662 году в Париже появился первый общественный транспорт – восьмиместная карета "омнибус", что означало – "для всех".В 1892 году учрежден приз для лучшей хоккейной команды Национальной хоккейной лиги США и Канады – Кубок Стэнли.В 1965 году советский космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории человечества выход в открытый космос.18 марта – день обретения мощей Святителя Луки, исповедника, архиепископа Крымского. Его гнали за веру, а он продолжал служить людям. Хирург, ученый, доктор медицины, автор трудов по анестезиологии, и знаменитых "Очерков гнойной хирургии", архиепископ Симферопольский и Крымский – "контрреволюционер" и лауреат Сталинской премии. Мощи Святителя Луки обретены в ночь с 17 на 18 марта 1996 года и установлены в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя для поклонения верующих.Кто родился18 марта 1844 года родился русский композитор, педагог, дирижер Николай Римский-Корсаков. Его имя ассоциируется со сказочными операми, красочными симфониями и романсами. Среди известных работ композитора - оперы "Садко" и "Сербская фантазия", симфонии "Шахерезада", "Испанское каприччио", "Воскресная увертюра".В 1869 году на свет появился английский политик, премьер-министр Великобритании в 1937-1940 годах Невилл Чемберлен. Он был сторонником политики умиротворения фашистских держав накануне Второй Мировой войны. В 1938 году вместе с Гитлером, Муссолини и Деладье подписал Мюнхенское соглашение, открывшее путь к расчленению Чехословакии.Также 18 марта родились французский кинорежиссер Люк Бессон, директор детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский, фигурист Алексей Ягудин, актрисы, сестры Ольга и Татьяна Арнтгольц и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

