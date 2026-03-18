https://crimea.ria.ru/20260318/13-dronov-vsu-sbity-nad-krymu-i-akvatoriyami-chernogo-i-azovskogo-morey-1154446449.html
12 дронов ВСУ сбиты над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей
2026-03-18T14:23
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018207_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_40d6b8ace5858fa428e8c1df7d4efdd5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Силы ПВО с 9.00 мск до 14.00 мск перехватили и уничтожили 28 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России в среду."Восемнадцатого марта в период с 9.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 БПЛА – над территорией Краснодарского края, три БПЛА – над территорией Ставропольского края, два БПЛА – над территорией Республики Крым, семь БПЛА – над акваторией Азовского моря и три БПЛА – над акваторией Черного моря", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА, из них 23 - над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018207_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e955df85a3d001a1c1018f08d0f89a6f.jpg
атаки всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, атаки всу на крым, новости крыма, срочные новости крыма, министерство обороны рф, новости сво
14:23 18.03.2026 (обновлено: 15:53 18.03.2026)