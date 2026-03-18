12 дронов ВСУ сбиты над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей

2026-03-18T14:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Силы ПВО с 9.00 мск до 14.00 мск перехватили и уничтожили 28 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России в среду."Восемнадцатого марта в период с 9.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 БПЛА – над территорией Краснодарского края, три БПЛА – над территорией Ставропольского края, два БПЛА – над территорией Республики Крым, семь БПЛА – над акваторией Азовского моря и три БПЛА – над акваторией Черного моря", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА, из них 23 - над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей.

