"Золотые пески России": на каком этапе стройка нового курорта в Крыму
Проект "Золотые пески России" выходит на этап строительства - гендиректор
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым.
Проект "Золотые пески России" выходит на этап строительства, ключевые инвесторы определены. Об этом проинформировал генеральный директор нового курорта Вадим Волченко в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
"Проект движется. Уже происходит выход на строительную площадку, происходит рабочее проектирование восьми отелей, проектирование променадной зоны", – рассказал Волченко о текущем этапе работ.
По его словам, инвесторы будут заходить на площадку, уже обеспеченную газом, водой, электричеством. К ним будут обеспечены подъездные пути. В числе ведущих инвесторов - федеральные партнеры и отельные операторы.
"Мы строим курорт, которых до сих пор в России никто не строил. 233 гектара, 19 из которых будут работать непосредственно для отдыхающих. Два отеля становятся отелями для персонала, чтобы обеспечить достойные условия работы тем пяти тысячам сотрудникам, которые будут работать там только в ближайшей перспективе – до 2030 года, это сдача первой очереди", – продолжает руководитель проекта.
Полное окончание строительства всего курорта - а он также будет включать ресторанные и развлекательные комплексы, крытый аквапарк, концертно-выставочный комплекс, термальные комплексы - запланировано до 2035 года. В настоящее время много усилий предпринимается для того, "чтобы в концепции курорта была круглогодичность".
Медиагруппа "Россия сегодня" и компания "Курорт "Золотые пески России" ранее подписали меморандум о сотрудничестве. Его цель - расширить сотрудничество в части информирования общественности о главных событиях в сфере туризма России и открыть новые перспективы и возможности для развития данной отрасли.
Федеральный проект "Курорт "Золотые пески России" реализуется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будет построен 21 отель в категориях от трех до пяти "звезд", а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и т.д. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.
