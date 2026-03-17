https://crimea.ria.ru/20260317/zolotye-peski-rossii-na-kakom-etape-stroyka-novogo-kurorta-v-krymu-1154431224.html

"Золотые пески России": на каком этапе стройка нового курорта в Крыму

2026-03-17T16:56

вадим волченко

"золотые пески россии"

новости крыма

евпатория

крым

строительство

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/11/1154404190_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_26ca0b20b37f8446d7a46a8233362160.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Проект "Золотые пески России" выходит на этап строительства, ключевые инвесторы определены. Об этом проинформировал генеральный директор нового курорта Вадим Волченко в эфире радио "Спутник в Крыму".По его словам, инвесторы будут заходить на площадку, уже обеспеченную газом, водой, электричеством. К ним будут обеспечены подъездные пути. В числе ведущих инвесторов - федеральные партнеры и отельные операторы. Полное окончание строительства всего курорта - а он также будет включать ресторанные и развлекательные комплексы, крытый аквапарк, концертно-выставочный комплекс, термальные комплексы - запланировано до 2035 года. В настоящее время много усилий предпринимается для того, "чтобы в концепции курорта была круглогодичность".Медиагруппа "Россия сегодня" и компания "Курорт "Золотые пески России" ранее подписали меморандум о сотрудничестве. Его цель - расширить сотрудничество в части информирования общественности о главных событиях в сфере туризма России и открыть новые перспективы и возможности для развития данной отрасли.Федеральный проект "Курорт "Золотые пески России" реализуется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будет построен 21 отель в категориях от трех до пяти "звезд", а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и т.д. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

