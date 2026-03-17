Рейтинг@Mail.ru
Запад сломал зубы о крымскую скалу – Мурадов - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260317/zapad-slomal-zuby-o-krymskuyu-skalu--muradov-1154431461.html
Запад сломал зубы о крымскую скалу – Мурадов
Россия с возвращением Крыма обрела историческую твердь, о которую Запад сломал зубы, объявив новый поход на нашу страну. Такое мнение высказал зампредседателя... РИА Новости Крым, 17.03.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111475/97/1114759785_0:0:4325:2433_1920x0_80_0_0_904c5a636689946a02842966557ed245.jpg.webp
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111475/97/1114759785_0:0:3695:2771_1920x0_80_0_0_fccb0516d04a4be7e5b0e4669b54cc54.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоЗаместитель председателя Совета министров РК — постоянный представитель Республики при президенте РФ Георгий Мурадов
Заместитель председателя Совета министров РК — постоянный представитель Республики при президенте РФ Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Россия с возвращением Крыма обрела историческую твердь, о которую Запад сломал зубы, объявив новый поход на нашу страну. Такое мнение высказал зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов в ходе видеомоста Москва – Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым.
"С возвращением Крыма на Родину Россия обрела некую историческую твердь, которую имеет в своем ядре Крым. Эта твердь, безусловно, позволила сделать то, что Запад, объявивший новый поход против России, обломал о крымскую скалу свои зубы", - сказал вице-премьер РК.
Мурадов также отметил, что воссоединение Крыма с Россией продемонстрировало очень важные политические уроки для нашей страны. В их числе – борьба за права российских соотечественников, которые оказались отрезанными от своей земли на тех пространствах, которые раньше были исторической Россией. Референдум 2014 года в Крыму стал примером самоопределения народов, подвергающихся репрессиям, подчеркнул он.
"Такой способ решения проблемы соотечественников, подвергающихся угрозе этнических чисток, нарушениям прав – возвращение их на Родину – как оказалось, действительно является эффективным. Это показала Крымская весна", - пояснил постпред Крыма при президенте РФ.
Кроме того, отметил он, Крымская весна дала импульс формированию нового полицентричного мироустройства. В этом мире складываются цивилизационные центры, большинство из которых осознают важность гармоничного и дружественного сотрудничества между собой. Но их главным оппонентом выступает достаточно сплоченный западный блок, который стремится сохранить свое глобальное доминирование, констатировал Мурадов.
В этой связи, по его мнению, таким объединениям как БРИКС, ШОС и ЕАЭС необходимо трансформироваться в прочные коалиции и союзы, способные защитить новый мир, за который они выступают, и вырабатывать коллективные меры поддержки друг друга".
16 марта 2014 года прошел общекрымский референдум, в ходе которого большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. На основе результатов референдума 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ. В Крыму этот день – День воссоединения с Россией – выходной и праздничный.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Георгий МурадовКрымская веснаКрымРоссияРеферендум
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:46Крым и Севастополь получают деньги из бюджета в приоритетном порядке
17:28Перевыполняем план: Развожаев о развитии Севастополя за 12 лет
17:07Запад сломал зубы о крымскую скалу – Мурадов
16:56"Золотые пески России": на каком этапе стройка нового курорта в Крыму
16:38Капремонт многоэтажек в Крыму: что будет сделано в этом году
16:33ГК "Севастопольстрой" выводит апарт-отель в Алуште на федеральный уровень
16:22Спасти святыню: в Феодосии рухнула стена средневекового храма
16:11В Москве-реке обнаружили тело третьего пропавшего ребенка
15:55Путин 18 марта откроет ряд объектов в Крыму
15:48Судак частично обесточен
15:42В России включат в ОМС новые методы лечения онкологии
15:25В Магадане произошло землетрясение магнитудой 5.0
15:05ВСУ атаковали "скорую" в Новой Каховке: ранены врачи и пациентка
14:58В Севастополе громко - идут стрельбы и гранатометание
14:38Трасса "Новороссия" в Крым и КПП: как все работает и что меняют
14:23В Симферопольском ботсаду появился живой символ единства народов
14:16Крымчанин пытался купить у знакомого пистолет с глушителем за 250 тысяч
14:02Мотоцикл на скорости влетел в легковушку в Севастополе
13:53Сборная России вернулась на Родину с Паралимпийских игр
13:46Два беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым
Лента новостейМолния