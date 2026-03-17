Запад сломал зубы о крымскую скалу – Мурадов
Запад сломал зубы о крымскую скалу – Мурадов - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Запад сломал зубы о крымскую скалу – Мурадов
Россия с возвращением Крыма обрела историческую твердь, о которую Запад сломал зубы, объявив новый поход на нашу страну. Такое мнение высказал зампредседателя... РИА Новости Крым, 17.03.2026
2026-03-17T17:07
2026-03-17T17:07
2026-03-17T17:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Россия с возвращением Крыма обрела историческую твердь, о которую Запад сломал зубы, объявив новый поход на нашу страну. Такое мнение высказал зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов в ходе видеомоста Москва – Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым.Мурадов также отметил, что воссоединение Крыма с Россией продемонстрировало очень важные политические уроки для нашей страны. В их числе – борьба за права российских соотечественников, которые оказались отрезанными от своей земли на тех пространствах, которые раньше были исторической Россией. Референдум 2014 года в Крыму стал примером самоопределения народов, подвергающихся репрессиям, подчеркнул он."Такой способ решения проблемы соотечественников, подвергающихся угрозе этнических чисток, нарушениям прав – возвращение их на Родину – как оказалось, действительно является эффективным. Это показала Крымская весна", - пояснил постпред Крыма при президенте РФ.Кроме того, отметил он, Крымская весна дала импульс формированию нового полицентричного мироустройства. В этом мире складываются цивилизационные центры, большинство из которых осознают важность гармоничного и дружественного сотрудничества между собой. Но их главным оппонентом выступает достаточно сплоченный западный блок, который стремится сохранить свое глобальное доминирование, констатировал Мурадов.В этой связи, по его мнению, таким объединениям как БРИКС, ШОС и ЕАЭС необходимо трансформироваться в прочные коалиции и союзы, способные защитить новый мир, за который они выступают, и вырабатывать коллективные меры поддержки друг друга".16 марта 2014 года прошел общекрымский референдум, в ходе которого большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. На основе результатов референдума 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ. В Крыму этот день – День воссоединения с Россией – выходной и праздничный.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Точка перелома: после весны 2014 года мир больше не однополярен С Крыма начался перелом однополярной конфигурации мира "Такого не было ни до, ни после": как голосовал Крым 12 лет назад
крым
россия
георгий мурадов, крымская весна, крым, россия, референдум
Запад сломал зубы о крымскую скалу – Мурадов
Запад в своем новом походе на Россию сломал зубы о крымскую скалу – Мурадов
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Россия с возвращением Крыма обрела историческую твердь, о которую Запад сломал зубы, объявив новый поход на нашу страну. Такое мнение высказал зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов в ходе видеомоста Москва – Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым.
"С возвращением Крыма на Родину Россия обрела некую историческую твердь, которую имеет в своем ядре Крым. Эта твердь, безусловно, позволила сделать то, что Запад, объявивший новый поход против России, обломал о крымскую скалу свои зубы", - сказал вице-премьер РК.
Мурадов также отметил, что воссоединение Крыма с Россией продемонстрировало очень важные политические уроки для нашей страны. В их числе – борьба за права российских соотечественников, которые оказались отрезанными от своей земли на тех пространствах, которые раньше были исторической Россией. Референдум 2014 года в Крыму стал примером самоопределения народов, подвергающихся репрессиям, подчеркнул он.
"Такой способ решения проблемы соотечественников, подвергающихся угрозе этнических чисток, нарушениям прав – возвращение их на Родину – как оказалось, действительно является эффективным. Это показала Крымская весна", - пояснил постпред Крыма при президенте РФ.
Кроме того, отметил он, Крымская весна дала импульс формированию нового полицентричного мироустройства. В этом мире складываются цивилизационные центры, большинство из которых осознают важность гармоничного и дружественного сотрудничества между собой. Но их главным оппонентом выступает достаточно сплоченный западный блок, который стремится сохранить свое глобальное доминирование, констатировал Мурадов.
В этой связи, по его мнению, таким объединениям как БРИКС, ШОС и ЕАЭС необходимо трансформироваться в прочные коалиции и союзы, способные защитить новый мир, за который они выступают, и вырабатывать коллективные меры поддержки друг друга".
16 марта 2014 года прошел общекрымский референдум, в ходе которого большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. На основе результатов референдума 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ. В Крыму этот день – День воссоединения с Россией – выходной и праздничный.
