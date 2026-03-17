https://crimea.ria.ru/20260317/vsu-atakovali-skoruyu-v-novoy-kakhovke-raneny-vrachi-i-patsientka-1154422788.html
ВСУ атаковали "скорую" в Новой Каховке: ранены врачи и пациентка
владимир сальдо
херсонская область
новости сво
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/11/1154422575_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3aa994a4f55fac3a7e176e3603f9026d.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/11/1154422575_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9d4048f405afbdc5e8369d56deefbba8.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. В Новой Каховке в результате сброса боеприпаса с украинского БПЛА поврежден автомобиль скорой медицинской помощи, пострадали три медика и пациент. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.
"Пострадали три члена медицинской бригады — женщина-фельдшер 1971 года рождения, мужчины 1960 и 2003 года рождения — а также и пациентка 2001 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.
Все четверо с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями госпитализированы в Новокаховскую ЦГБ.
За последние сутки в результате обстрелов области боевиками ВСУ, по информации Сальдо, два человека погибли и семеро ранены.
Так, в селе Геническая Горка от удара вражеского дрона погиб один человек, еще один мирный житель ранен. Также из-за удара беспилотника погиб мужчина в городе Таврийск. Личность погибшего устанавливается.
Кроме того, в Новой Каховке при сбросе боеприпаса с дрона осколочные ранения получила местная 72-летняя жительница. А в селе Васильевка Каховского округа в результате атаки беспилотника пострадал 20-летний мужчина. С травмами его госпитализировали в Новокаховскую ЦГБ, добавил он.
По информации Сальдо, в течение суток боевики ВСУ наносили дроновые удары по Алешкам, Виноградово, Костогрызово, Коханам, Нечаево, Песчановке, Подстепному, Раденску, Голой Пристани, Кардашинке, Новой Збурьевке, Корсунке, Масловке, Пролетарке, Крынкам и Нововладимировке.
Как ранее сообщал губернатор, в выходные в Херсонской области погиб один мирный житель
, еще шесть человек были ранены. 13 марта шесть мирных жителей пострадали
в результате ударов дронов ВСУ по автомобилям, домам и магазинам в Херсонской области. Также 11 марта Сальдо сообщал
о гибели одного мирного жителя и ранении шестерых при атаках украинских дронов по городам и селам области. 22 февраля в Голопристанском округе Херсонской области два автомобиля подорвались на минах
. Один человек ранен, еще один погиб.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
