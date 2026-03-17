https://crimea.ria.ru/20260317/vsu-atakovali-skoruyu-v-novoy-kakhovke-raneny-vrachi-i-patsientka-1154422788.html

ВСУ атаковали "скорую" в Новой Каховке: ранены врачи и пациентка

2026-03-17T15:05

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/11/1154422575_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3aa994a4f55fac3a7e176e3603f9026d.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. В Новой Каховке в результате сброса боеприпаса с украинского БПЛА поврежден автомобиль скорой медицинской помощи, пострадали три медика и пациент. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.Все четверо с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями госпитализированы в Новокаховскую ЦГБ.За последние сутки в результате обстрелов области боевиками ВСУ, по информации Сальдо, два человека погибли и семеро ранены.Кроме того, в Новой Каховке при сбросе боеприпаса с дрона осколочные ранения получила местная 72-летняя жительница. А в селе Васильевка Каховского округа в результате атаки беспилотника пострадал 20-летний мужчина. С травмами его госпитализировали в Новокаховскую ЦГБ, добавил он.По информации Сальдо, в течение суток боевики ВСУ наносили дроновые удары по Алешкам, Виноградово, Костогрызово, Коханам, Нечаево, Песчановке, Подстепному, Раденску, Голой Пристани, Кардашинке, Новой Збурьевке, Корсунке, Масловке, Пролетарке, Крынкам и Нововладимировке.Как ранее сообщал губернатор, в выходные в Херсонской области погиб один мирный житель, еще шесть человек были ранены. 13 марта шесть мирных жителей пострадали в результате ударов дронов ВСУ по автомобилям, домам и магазинам в Херсонской области. Также 11 марта Сальдо сообщал о гибели одного мирного жителя и ранении шестерых при атаках украинских дронов по городам и селам области. 22 февраля в Голопристанском округе Херсонской области два автомобиля подорвались на минах. Один человек ранен, еще один погиб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за ударов ВСУ за неделю ранены 202 и погибли 37 мирных жителей РоссииВСУ бьют по авто и предприятиям: 7 человек ранены в Белгородской областиМирный житель погиб в результате взрыва дрона ВСУ в Белгородской области

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, новости сво, обстрелы всу