ВСУ атаковали "скорую" в Новой Каховке: ранены врачи и пациентка - РИА Новости Крым, 17.03.2026
ВСУ атаковали "скорую" в Новой Каховке: ранены врачи и пациентка
В Новой Каховке в результате сброса боеприпаса с украинского БПЛА поврежден автомобиль скорой медицинской помощи, пострадали три медика и пациент. Об этом... РИА Новости Крым, 17.03.2026
2026-03-17T15:05
владимир сальдо
херсонская область
новости сво
обстрелы всу
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. В Новой Каховке в результате сброса боеприпаса с украинского БПЛА поврежден автомобиль скорой медицинской помощи, пострадали три медика и пациент. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.
"Пострадали три члена медицинской бригады — женщина-фельдшер 1971 года рождения, мужчины 1960 и 2003 года рождения — а также и пациентка 2001 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.
Все четверо с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями госпитализированы в Новокаховскую ЦГБ.
За последние сутки в результате обстрелов области боевиками ВСУ, по информации Сальдо, два человека погибли и семеро ранены.
Так, в селе Геническая Горка от удара вражеского дрона погиб один человек, еще один мирный житель ранен. Также из-за удара беспилотника погиб мужчина в городе Таврийск. Личность погибшего устанавливается.
Кроме того, в Новой Каховке при сбросе боеприпаса с дрона осколочные ранения получила местная 72-летняя жительница. А в селе Васильевка Каховского округа в результате атаки беспилотника пострадал 20-летний мужчина. С травмами его госпитализировали в Новокаховскую ЦГБ, добавил он.
По информации Сальдо, в течение суток боевики ВСУ наносили дроновые удары по Алешкам, Виноградово, Костогрызово, Коханам, Нечаево, Песчановке, Подстепному, Раденску, Голой Пристани, Кардашинке, Новой Збурьевке, Корсунке, Масловке, Пролетарке, Крынкам и Нововладимировке.
Как ранее сообщал губернатор, в выходные в Херсонской области погиб один мирный житель, еще шесть человек были ранены. 13 марта шесть мирных жителей пострадали в результате ударов дронов ВСУ по автомобилям, домам и магазинам в Херсонской области. Также 11 марта Сальдо сообщал о гибели одного мирного жителя и ранении шестерых при атаках украинских дронов по городам и селам области. 22 февраля в Голопристанском округе Херсонской области два автомобиля подорвались на минах. Один человек ранен, еще один погиб.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Из-за ударов ВСУ за неделю ранены 202 и погибли 37 мирных жителей России
ВСУ бьют по авто и предприятиям: 7 человек ранены в Белгородской области
Мирный житель погиб в результате взрыва дрона ВСУ в Белгородской области
 
15:55Путин 18 марта откроет ряд объектов в Крыму
15:48Судак частично обесточен
15:42В России включат в ОМС новые методы лечения онкологии
15:25В Магадане произошло землетрясение магнитудой 5.0
15:05ВСУ атаковали "скорую" в Новой Каховке: ранены врачи и пациентка
14:58В Севастополе громко - идут стрельбы и гранатометание
14:38Трасса "Новороссия" в Крым и КПП: как все работает и что меняют
14:23В Симферопольском ботсаду появился живой символ единства народов
14:16Крымчанин пытался купить у знакомого пистолет с глушителем за 250 тысяч
14:02Мотоцикл на скорости влетел в легковушку в Севастополе
13:53Сборная России вернулась на Родину с Паралимпийских игр
13:46Два беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым
13:39Новости СВО: Украина теряет энергообъекты и иностранных наемников
13:21Путин помиловал 23 женщины
13:13Цифровым сервисом социальных выплат ВТБ стали пользоваться чаще
13:06Число организованных Киевом терактов в РФ выросло на 40% - Шойгу
12:53Силовики задержали главу минздрава Кубани
12:43Украину ждет скорый дефицит ракет для Patriot
12:34Российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта
12:31В Севастополе обезвредили беспилотник ВСУ – люди эвакуированы
Лента новостейМолния