https://crimea.ria.ru/20260317/vse-vykupleno-skolko-stoit-otdykh-v-krymu-v-sezone-2026-1154419859.html

Все выкуплено: сколько стоит отдых в Крыму в сезоне-2026

2026-03-17T21:36

людмила бабий

крым

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

цены в крыму

мнения

крым курортный

курорты крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/02/1146875991_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_756c4104e7d5e0c8ffafb65d89a71364.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Цены на отдых в Крыму в этом курортном сезоне останутся в прежних пределах, поскольку объекты размещения были забронированы на 90% еще в конце 2025 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказала эксперт в области туризма Людмила Бабий.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее в эксклюзивном интервью РИА Новости и РИА Новости Крым сообщил, что абсолютное большинство отельеров Крыма не пойдет на резкое повышение цен на отдых в Крыму в курортный сезон 2026 года.По словам эксперта, менее всего подорожали объекты размещения без питания."Частные гостевые дома и небольшие гостиницы, где из услуг есть комфортный номер, и, возможно, завтрак, продолжают держаться на рекордно низких отметках. Вы семьей можете совершенно спокойно в разгар сезона от 2,5 тысяч рублей снять комфортный номер на побережье, но это будет номер без питания", - отметила гостья эфира.Она добавила, что объекты, которые помимо проживания предлагают питание и дополнительные услуги, подорожали, исходя из роста инфляции. Спикер добавила, что именно в этом сегменте на сегодняшний день свободных мест осталось порядка 10%."До 90% забронировано и выкуплено. Какой может быть рост цен, если основное уже выкуплено?" - подчеркнула она.Данный факт, по мнению эксперта, свидетельствует о высокой востребованности полуострова среди туристов.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

