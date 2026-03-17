Все выкуплено: сколько стоит отдых в Крыму в сезоне-2026
Цены на отдых в Крыму в этом курортном сезоне останутся в прежних пределах, поскольку объекты размещения были забронированы на 90% еще в конце 2025 года. Об... РИА Новости Крым, 17.03.2026
людмила бабий
крым
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
цены в крыму
мнения
крым курортный
курорты крыма
В Крыму не ожидается взрывного роста цен на отдых этим летом – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым.
Цены на отдых в Крыму в этом курортном сезоне останутся в прежних пределах, поскольку объекты размещения были забронированы на 90% еще в конце 2025 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сказала эксперт в области туризма Людмила Бабий.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее в эксклюзивном интервью РИА Новости и РИА Новости Крым сообщил, что абсолютное большинство отельеров Крыма не пойдет на резкое повышение цен на отдых в Крыму
в курортный сезон 2026 года.
"Сезон продаж 2026 года стартовал в конце 2025 года. В ноябре-декабре уже шли активные бронирования. Цены уже тогда были сформированы. И раннее бронирование должно было показать динамику, насколько мы востребованы в сезоне 2026 года. Нельзя говорить о том, что цены не были подняты совсем, они были повышены на разумную величину, условно - на уровень инфляции", - пояснила она.
По словам эксперта, менее всего подорожали объекты размещения без питания.
"Частные гостевые дома и небольшие гостиницы, где из услуг есть комфортный номер, и, возможно, завтрак, продолжают держаться на рекордно низких отметках. Вы семьей можете совершенно спокойно в разгар сезона от 2,5 тысяч рублей снять комфортный номер на побережье, но это будет номер без питания", - отметила гостья эфира.
Она добавила, что объекты, которые помимо проживания предлагают питание и дополнительные услуги, подорожали, исходя из роста инфляции.
"В среднем по рынку этот рост составил не более 10—12%. Эти объекты востребованы наиболее. Среднестатистический наш турист — по-прежнему, семьи с детьми. И для них очень важно сразу купить комплекс услуг. Они выбирают свою закрытую территорию и наличие бассейна, собственный пляж, анимацию, развлечения, лечебную базу или оздоровительные моменты, которые можно сочетать со спортивной активностью. Покупая данный комплекс услуг, семья здесь получается в ценовой вилке от 10 до 15 тысяч рублей за номер в сутки, но это самый востребованный сегмент в сезон", - обозначила Людмила Бабий.
Спикер добавила, что именно в этом сегменте на сегодняшний день свободных мест осталось порядка 10%.
"До 90% забронировано и выкуплено. Какой может быть рост цен, если основное уже выкуплено?" - подчеркнула она.
Данный факт, по мнению эксперта, свидетельствует о высокой востребованности полуострова среди туристов.
"Это великолепный результат на март. Он говорит о том, что Крым востребован, и о том, что все прогнозы прошлых лет (не оправдались – ред.), когда, говорили, что вот еще годик, и потом будет спад… Крым популярен не потому, что у нас великолепные условия для отдыха, развлечения, не потому, что за последние 10-12 лет мы подтянули уровень сервиса и уровень инфраструктуры, а вопреки… Тенденция этого года подтверждает, что Крым любим, в Крым едут и будут ехать", - заверила она.
