Врачи борются за жизнь пострадавшего при атаке ВСУ на Брянск - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Врачи борются за жизнь пострадавшего при атаке ВСУ на Брянск
Врачи продолжают бороться за жизнь одного из пострадавших в результате ракетной атаки на Брянск. Пациент находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.03.2026
Один из пострадавших при атаке ВСУ на Брянск все еще в тяжелом состоянии - Минздрав

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Врачи продолжают бороться за жизнь одного из пострадавших в результате ракетной атаки на Брянск. Пациент находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
"Врачи продолжают бороться за жизнь одного из пациентов, который находится в крайне тяжелом состоянии", – цитирует Кузнецова РИА Новости.
Представитель Минздрава также рассказал, что в больницах Брянска, Москвы, федеральных медицинских центрах Минздрава России остаются 24 пострадавших при атаке украинских боевиков в Брянске.
Вечером 10 марта ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. Изначально сообщалось о шести погибших и 37 раненых. Позже число погибших выросло до восьми, пострадавших до 47 человек.
Также повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения.
Удар наносился семью крылатыми ракетами Storm Shadow, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Возбуждено уголовное дело.
Власти Брянской области объявили 11 марта днем траура по погибшим. Российские военные будут определять то, каким будет ответ на удар ВСУ по Брянску, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
