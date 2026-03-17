https://crimea.ria.ru/20260317/vrachi-boryutsya-za-zhizn-postradavshego-pri-atake-vsu-na-bryansk-1154408699.html
Врачи борются за жизнь пострадавшего при атаке ВСУ на Брянск
2026-03-17T11:44
брянск
минздрав рф
здравоохранение в россии
новости
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/14/1118639684_0:185:2984:1864_1920x0_80_0_0_b57726b79874e30ff5cb4c84f858be85.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Врачи продолжают бороться за жизнь одного из пострадавших в результате ракетной атаки на Брянск. Пациент находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.Представитель Минздрава также рассказал, что в больницах Брянска, Москвы, федеральных медицинских центрах Минздрава России остаются 24 пострадавших при атаке украинских боевиков в Брянске.Вечером 10 марта ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. Изначально сообщалось о шести погибших и 37 раненых. Позже число погибших выросло до восьми, пострадавших до 47 человек.Также повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения.Удар наносился семью крылатыми ракетами Storm Shadow, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Возбуждено уголовное дело.Власти Брянской области объявили 11 марта днем траура по погибшим. Российские военные будут определять то, каким будет ответ на удар ВСУ по Брянску, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за ударов ВСУ за неделю ранены 202 и погибли 37 мирных жителей России9 человек ранены в Белгородской и Брянской областях ударами дронов ВСУЧисло погибших от удара ВСУ по больнице в Донбассе выросло до 10 человек
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/14/1118639684_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_7af35e1b54b8f8c86c72e07c9da0d148.jpg
Один из пострадавших при атаке ВСУ на Брянск все еще в тяжелом состоянии - Минздрав