Ветеран СВО из Севастополя выиграл Кубок Вооруженных Сил по плаванию - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Ветеран СВО из Севастополя выиграл Кубок Вооруженных Сил по плаванию
21:45 17.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Ветеран спецоперации, участник программы "Севастополь – город героев" Егор Табаков стал победителем Кубка Вооруженных Сил России по плаванию. Об этом во вторник сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Ветеран специальной военной операции, участник программы "Севастополь — город героев" завоевал первое место на дистанции 50 метров брассом среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, а также две серебряные медали на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем", – написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в соревнованиях, которые прошли в военном институте физической культуры Санкт-Петербурга, приняли участие более 170 спортсменов-военнослужащих различных родов войск. Особенностью Кубка стало то, что впервые на старт вышли спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, добавил Развожаев.
Образовательная программа "Севастополь — город героев" призвана готовить участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.
