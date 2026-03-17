Ветеран СВО из Севастополя выиграл Кубок Вооруженных Сил по плаванию
Ветеран СВО из Севастополя выиграл Кубок Вооруженных Сил по плаванию - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Ветеран СВО из Севастополя выиграл Кубок Вооруженных Сил по плаванию
Ветеран спецоперации, участник программы "Севастополь – город героев" Егор Табаков стал победителем Кубка Вооруженных Сил России по плаванию. Об этом во вторник РИА Новости Крым, 17.03.2026
2026-03-17T21:45
2026-03-17T21:45
2026-03-17T21:45
севастополь
ветераны сво
спорт
плавание
новости севастополя
михаил развожаев
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Ветеран спецоперации, участник программы "Севастополь – город героев" Егор Табаков стал победителем Кубка Вооруженных Сил России по плаванию. Об этом во вторник сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам губернатора, в соревнованиях, которые прошли в военном институте физической культуры Санкт-Петербурга, приняли участие более 170 спортсменов-военнослужащих различных родов войск. Особенностью Кубка стало то, что впервые на старт вышли спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, добавил Развожаев.Образовательная программа "Севастополь — город героев" призвана готовить участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Винтовка вместо мотоцикла и психолога - боец СВО стал спортивным стрелкомВетеранам СВО в Севастополе помогают начать и развивать свой бизнесВ Севастополе будут резервировать рабочие места для участников СВО
севастополь, ветераны сво, спорт, плавание, новости севастополя, михаил развожаев, общество
Ветеран СВО из Севастополя выиграл Кубок Вооруженных Сил по плаванию
Ветеран СВО из Севастополя стал победителем Кубка Вооруженных Сил России по плаванию
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Ветеран спецоперации, участник программы "Севастополь – город героев" Егор Табаков стал победителем Кубка Вооруженных Сил России по плаванию. Об этом во вторник сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ветеран специальной военной операции, участник программы "Севастополь — город героев" завоевал первое место на дистанции 50 метров брассом среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, а также две серебряные медали на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем", – написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в соревнованиях, которые прошли в военном институте физической культуры Санкт-Петербурга, приняли участие более 170 спортсменов-военнослужащих различных родов войск. Особенностью Кубка стало то, что впервые на старт вышли спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, добавил Развожаев.
Образовательная программа "Севастополь — город героев" призвана готовить участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.
Читайте также на РИА Новости Крым: