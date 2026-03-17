В Симферопольском ботсаду появился живой символ единства народов - РИА Новости Крым, 17.03.2026
В Симферопольском ботсаду появился живой символ единства народов
В Симферопольском ботсаду появился живой символ единства народов - РИА Новости Крым, 17.03.2026
В Симферопольском ботсаду появился живой символ единства народов
В Симферопольском ботаническом саду им. Н. В. Багрова Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского высадили мемориальное дерево – пятиствольный... РИА Новости Крым, 17.03.2026
2026-03-17T14:23
2026-03-17T14:23
кфу (крымский федеральный университет)
симферополь
ботанический сад имени багрова
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/11/1154412026_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_f0df25c5182baea5fbdc392e77ad4322.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,17 мар – РИА Новости Крым. В Симферопольском ботаническом саду им. Н. В. Багрова Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского высадили мемориальное дерево – пятиствольный каштан, как символ единства народов России и органов власти. Акцию приурочили к 12-й годовщине Крымской весны.Растение и место – ботсад КФУ им. В.И. Вернадского выбрали не случайно. Пятиствольный каштан, посаженный в 1829 году в Симферополе и объявленный в 1972 году ботаническим памятником природы, пришлось срубить из-за поразившей дерево болезни. Дерево росло на территории бывшего имения Карла Федоровича Мильгаузена - врача, который в 1820-х годах был отправлен в Таврическую губернию по специальному поручению государя-императора Александра I.По словам организатора акции заместителя председателя Общественной палаты РК Владимира Резанова, уникальный памятник природы решено было восстановить и приурочить к знаковой дате для всех крымчан - Дню воссоединения Крыма с Россией, а также к Году единства народов России.Ботанический сад КФУ - одно из самых посещаемых мест Симферополя. Его история насчитывает несколько столетий и всегда была связана с развитием образования в Крыму. Здесь чтут традиции, сохраняют биологическое разнообразие, и вместе с тем, открыты инновациям. Такое сочетание делает ботанический сад уникальным образовательным ресурсом для многих поколений, отметил проректор по взаимодействию с органами государственной власти КФУ им. В.И. Вернадского Олег Лебедев."Процветание в единстве – это не просто лозунг, это наш образ жизни. Ведь мы все объединяемся с одной целью – благополучия и развития Крыма. Прекрасное растение будет напоминать и вдохновлять наших многочисленных гостей", - добавил Олег Лебедев.Ранее президент России Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Референдум в Крыму 16 марта 2014 года – как это былоЕдинство народов России лежит в основе наших побед – ПутинКак работает в Крыму Ассамблея народов России
симферополь
крым
кфу (крымский федеральный университет), симферополь, ботанический сад имени багрова, новости крыма, крым
В Симферопольском ботсаду появился живой символ единства народов

В Симферопольском ботаническом саду появился пятиствольный каштан - символ единства

14:23 17.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ,17 мар – РИА Новости Крым. В Симферопольском ботаническом саду им. Н. В. Багрова Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского высадили мемориальное дерево – пятиствольный каштан, как символ единства народов России и органов власти. Акцию приурочили к 12-й годовщине Крымской весны.
Пять саженцев каштана в одну лунку посадили представители законодательных, исполнительных органов власти, муниципальных образований, научного сообщества, сферы культуры и искусства, Общественной палаты Крыма, некоммерческих организаций. Пять ростков конского каштана, по задумке авторов акции, в будущем станут единым растением, которое будет вдохновлять жителей и гостей столицы Крыма не только своим смысловым наполнением, но и великолепным розовым цветением.
Растение и место – ботсад КФУ им. В.И. Вернадского выбрали не случайно. Пятиствольный каштан, посаженный в 1829 году в Симферополе и объявленный в 1972 году ботаническим памятником природы, пришлось срубить из-за поразившей дерево болезни. Дерево росло на территории бывшего имения Карла Федоровича Мильгаузена - врача, который в 1820-х годах был отправлен в Таврическую губернию по специальному поручению государя-императора Александра I.
По словам организатора акции заместителя председателя Общественной палаты РК Владимира Резанова, уникальный памятник природы решено было восстановить и приурочить к знаковой дате для всех крымчан - Дню воссоединения Крыма с Россией, а также к Году единства народов России.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАкция по высадке крымского мемориального дерева "Пятиствольный каштан "Процветание в Единстве"
Акция по высадке крымского мемориального дерева Пятиствольный каштан Процветание в Единстве - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Акция по высадке крымского мемориального дерева "Пятиствольный каштан "Процветание в Единстве"
"Каштан был региональным достоянием. И когда дерево погибло, пришла идея символического продолжения жизни каштана в новейшей истории Крыма, именно в 12-летие Русской весны, именно там, где учится наше подрастающее поколение", - отметил Резанов.
Ботанический сад КФУ - одно из самых посещаемых мест Симферополя. Его история насчитывает несколько столетий и всегда была связана с развитием образования в Крыму. Здесь чтут традиции, сохраняют биологическое разнообразие, и вместе с тем, открыты инновациям. Такое сочетание делает ботанический сад уникальным образовательным ресурсом для многих поколений, отметил проректор по взаимодействию с органами государственной власти КФУ им. В.И. Вернадского Олег Лебедев.
"Процветание в единстве – это не просто лозунг, это наш образ жизни. Ведь мы все объединяемся с одной целью – благополучия и развития Крыма. Прекрасное растение будет напоминать и вдохновлять наших многочисленных гостей", - добавил Олег Лебедев.
Ранее президент России Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России.
Референдум в Крыму 16 марта 2014 года – как это было
Единство народов России лежит в основе наших побед – Путин
Как работает в Крыму Ассамблея народов России
 
КФУ (Крымский федеральный университет)СимферопольБотанический сад имени БагроваНовости КрымаКрым
 
