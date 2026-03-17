В Симферопольском ботсаду появился живой символ единства народов

В Симферопольском ботсаду появился живой символ единства народов - РИА Новости Крым, 17.03.2026

2026-03-17T14:23

СИМФЕРОПОЛЬ,17 мар – РИА Новости Крым. В Симферопольском ботаническом саду им. Н. В. Багрова Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского высадили мемориальное дерево – пятиствольный каштан, как символ единства народов России и органов власти. Акцию приурочили к 12-й годовщине Крымской весны.Растение и место – ботсад КФУ им. В.И. Вернадского выбрали не случайно. Пятиствольный каштан, посаженный в 1829 году в Симферополе и объявленный в 1972 году ботаническим памятником природы, пришлось срубить из-за поразившей дерево болезни. Дерево росло на территории бывшего имения Карла Федоровича Мильгаузена - врача, который в 1820-х годах был отправлен в Таврическую губернию по специальному поручению государя-императора Александра I.По словам организатора акции заместителя председателя Общественной палаты РК Владимира Резанова, уникальный памятник природы решено было восстановить и приурочить к знаковой дате для всех крымчан - Дню воссоединения Крыма с Россией, а также к Году единства народов России.Ботанический сад КФУ - одно из самых посещаемых мест Симферополя. Его история насчитывает несколько столетий и всегда была связана с развитием образования в Крыму. Здесь чтут традиции, сохраняют биологическое разнообразие, и вместе с тем, открыты инновациям. Такое сочетание делает ботанический сад уникальным образовательным ресурсом для многих поколений, отметил проректор по взаимодействию с органами государственной власти КФУ им. В.И. Вернадского Олег Лебедев."Процветание в единстве – это не просто лозунг, это наш образ жизни. Ведь мы все объединяемся с одной целью – благополучия и развития Крыма. Прекрасное растение будет напоминать и вдохновлять наших многочисленных гостей", - добавил Олег Лебедев.Ранее президент России Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России.

