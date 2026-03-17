В Севастополе обезвредили беспилотник ВСУ – люди эвакуированы - РИА Новости Крым, 17.03.2026
В Севастополе обезвредили беспилотник ВСУ – люди эвакуированы
В Севастополе обезвредили беспилотник ВСУ – люди эвакуированы - РИА Новости Крым, 17.03.2026
В Севастополе обезвредили беспилотник ВСУ – люди эвакуированы
В Севастополе специалисты МЧС России и ОМОН "Беркут-С" обезвредили вражеский беспилотник, упавший в частном секторе. Об этом сообщает региональное управление... РИА Новости Крым, 17.03.2026
2026-03-17T12:31
2026-03-17T13:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе специалисты МЧС России и ОМОН "Беркут-С" обезвредили вражеский беспилотник, упавший в частном секторе. Об этом сообщает региональное управление МЧС.По данным ведомства, дрон обнаружили утром в воскресенье вблизи бухты Омега.Часть работ специалисты выполнили с использованием специализированных робототехнических комплексов. Саперы дистанционно изъяли из дрона электронные средства инициирования и контролируемым подрывом уничтожили БПЛА. Боевую часть вывезли на полигон и также ликвидировали.Ущерба населению и инфраструктуре не нанесено, подчеркнули в ведомстве. Всего в операции были задействованы 26 человек и 12 единиц техники.В ночь на 15 марта ВСУ предприняли очередную атаку беспилотниками на Севастополь. Как сообщал губернатор Михаил Развожаев, силы ПВО и Черноморского флота уничтожили более шести БПЛА противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь, новости севастополя, мчс севастополя, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
В Севастополе обезвредили беспилотник ВСУ – люди эвакуированы

В Севастополе обезвредили упавший в частном секторе беспилотник ВСУ – проведена эвакуация

12:31 17.03.2026 (обновлено: 13:56 17.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе специалисты МЧС России и ОМОН "Беркут-С" обезвредили вражеский беспилотник, упавший в частном секторе. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
По данным ведомства, дрон обнаружили утром в воскресенье вблизи бухты Омега.
"Жильцов ближайших домов оповестили о необходимости временно покинуть местность вблизи проведения работ. 13 человек, в том числе двоих детей, сотрудники МЧС и правоохранители вывели обходной дорогой с придомовых участков", – говорится в сообщении МЧС.
© МЧС СевастополяВражеский беспилотник обезвредили в Гагаринском районе Севастополя
Вражеский беспилотник обезвредили в Гагаринском районе Севастополя
1 из 4
Вражеский беспилотник обезвредили в Гагаринском районе Севастополя
© МЧС Севастополя
© МЧС СевастополяВражеский беспилотник обезвредили в Гагаринском районе Севастополя
Вражеский беспилотник обезвредили в Гагаринском районе Севастополя
2 из 4
Вражеский беспилотник обезвредили в Гагаринском районе Севастополя
© МЧС Севастополя
© МЧС СевастополяВражеский беспилотник обезвредили в Гагаринском районе Севастополя
Вражеский беспилотник обезвредили в Гагаринском районе Севастополя
3 из 4
Вражеский беспилотник обезвредили в Гагаринском районе Севастополя
© МЧС Севастополя
© МЧС СевастополяВражеский беспилотник обезвредили в Гагаринском районе Севастополя
Вражеский беспилотник обезвредили в Гагаринском районе Севастополя
4 из 4
Вражеский беспилотник обезвредили в Гагаринском районе Севастополя
© МЧС Севастополя
1 из 4
Вражеский беспилотник обезвредили в Гагаринском районе Севастополя
© МЧС Севастополя
2 из 4
Вражеский беспилотник обезвредили в Гагаринском районе Севастополя
© МЧС Севастополя
3 из 4
Вражеский беспилотник обезвредили в Гагаринском районе Севастополя
© МЧС Севастополя
4 из 4
Вражеский беспилотник обезвредили в Гагаринском районе Севастополя
© МЧС Севастополя
Часть работ специалисты выполнили с использованием специализированных робототехнических комплексов. Саперы дистанционно изъяли из дрона электронные средства инициирования и контролируемым подрывом уничтожили БПЛА. Боевую часть вывезли на полигон и также ликвидировали.
Ущерба населению и инфраструктуре не нанесено, подчеркнули в ведомстве. Всего в операции были задействованы 26 человек и 12 единиц техники.
В ночь на 15 марта ВСУ предприняли очередную атаку беспилотниками на Севастополь. Как сообщал губернатор Михаил Развожаев, силы ПВО и Черноморского флота уничтожили более шести БПЛА противника.
