https://crimea.ria.ru/20260317/v-sevastopole-obezvredili-bespilotnik-vsu-1154413542.html

В Севастополе обезвредили беспилотник ВСУ – люди эвакуированы

2026-03-17T12:31

севастополь

новости севастополя

мчс севастополя

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/11/1154420146_0:62:1180:725_1920x0_80_0_0_5a3e9f38ea7ce29674e4b1d15a626b1d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе специалисты МЧС России и ОМОН "Беркут-С" обезвредили вражеский беспилотник, упавший в частном секторе. Об этом сообщает региональное управление МЧС.По данным ведомства, дрон обнаружили утром в воскресенье вблизи бухты Омега.Часть работ специалисты выполнили с использованием специализированных робототехнических комплексов. Саперы дистанционно изъяли из дрона электронные средства инициирования и контролируемым подрывом уничтожили БПЛА. Боевую часть вывезли на полигон и также ликвидировали.Ущерба населению и инфраструктуре не нанесено, подчеркнули в ведомстве. Всего в операции были задействованы 26 человек и 12 единиц техники.В ночь на 15 марта ВСУ предприняли очередную атаку беспилотниками на Севастополь. Как сообщал губернатор Михаил Развожаев, силы ПВО и Черноморского флота уничтожили более шести БПЛА противника.

https://crimea.ria.ru/20260317/206-bespilotnikov-vsu-atakovali-regiony-rossii-v-noch-na-vtornik-1154402763.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

