В Севастополе громко - идут стрельбы и гранатометание
В Севастополе громко - идут стрельбы и гранатометание - РИА Новости Крым, 17.03.2026
В Севастополе громко - идут стрельбы и гранатометание
В Севастополе по всему побережью до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы, это - учения военных. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.03.2026
2026-03-17T14:58
2026-03-17T14:58
2026-03-17T14:58
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
учения
безопасность республики крым и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ,17 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе по всему побережью до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы, это - учения военных. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев предупредил, что будет громко, поскольку наряду со стрельбами военные запланировали гранатометание и реактивное бомбометание.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе громко - идут стрельбы и гранатометание
В Севастополе до ночи флот будет проводить учения с гранатометанием и бомбометанием