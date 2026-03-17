В Севастополе громко - идут стрельбы и гранатометание

В Севастополе по всему побережью до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы, это - учения военных. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

СИМФЕРОПОЛЬ,17 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе по всему побережью до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы, это - учения военных. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев предупредил, что будет громко, поскольку наряду со стрельбами военные запланировали гранатометание и реактивное бомбометание.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии слышна стрельба – причинаУчения на выживание: как на полигонах готовят бойцов к реальному боюКак обеспечена безопасность Крыма – ответ Аксенова

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

