В Севастополе громко - идут стрельбы и гранатометание - РИА Новости Крым, 17.03.2026
В Севастополе громко - идут стрельбы и гранатометание
В Севастополе громко - идут стрельбы и гранатометание
В Севастополе громко - идут стрельбы и гранатометание

14:58 17.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ,17 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе по всему побережью до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы, это - учения военных. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 в районе районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС (подводные диверсионные силы и средства - ред.)", - написал он в своем Telegram-канале.
Развожаев предупредил, что будет громко, поскольку наряду со стрельбами военные запланировали гранатометание и реактивное бомбометание.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
