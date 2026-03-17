В России включат в ОМС новые методы лечения онкологии
СИМФЕРОПОЛЬ,17 мар – РИА Новости Крым. Ряд терапий по борьбе с онкологией будет покрывать обязательное медицинское страхование. Речь идет о CAR-T-клеточной терапии и других инновационных препаратах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения Национального медицинского исследовательского центра гематологии.
"Все это (CAR-T-клеточная терапия, пептидный метод, РНК и другие методы борьбы с онкологическим заболеваниями. — ред.) в ближайшем будущем станет покрываться и государственными гарантиями в ОМС", — цитирует Мишустина РИА Новости.
По словам премьер-министра, новые онковакцины сейчас успешно применяются. Проведено уже 65 инфузий. Это свидетельствует о значительном прогрессе отечественной медицины и науки в целом.
CAR-T-клетки производят из Т-лимфоцитов пациента. Затем их генетически модифицируют вне организма с помощью вирусного вектора. В результате на их поверхности появляется рецептор (CAR), способный распознать мишень на раковой клетке и уничтожить ее. Далее наращивают достаточное количество CAR-T-лимфоцитов и вводят их обратно пациенту. Здесь "живое лекарство" начинает работать и уничтожать опухоль.
Ранее сообщалось, что в России начали клиническое применение вакцины от колоректального рака, уже отобраны первые пациенты. Представлено обращение около 400 человек, не только из России, но и близкого и дальнего зарубежья, включая США, Нидерланды, Израиль и другие страны.
Также отмечалось, что сумма средств, выделяемых на лечение одного россиянина по системе ОМС, выросла с 2026 года до 24,9 тысячи рублей.Если пациенту потребуется лечение, которое превышает эту сумму, например, нужна высокотехнологичная операция или дорогостоящая терапия, то он получит его в необходимом объеме бесплатно без оглядки на усредненные цифры,
