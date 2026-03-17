В России активно циркулируют респираторные вирусы А и В

2026-03-17T09:48

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

СИМФЕРОПОЛЬ,17 мар – РИА Новости Крым. На 16-17 марта 2026 года в России зарегистрировано 639 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости соответствует уровню середины октября 2025 года, что говорит о снижении заболеваемости. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.Согласно данным Роспотребнадзора, на прошедшей неделе также было зарегистрировано более 3,8 тысяч случаев заболеваний COVID-19.Специалисты подчеркивают, что несмотря на общее снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом, в весенний период продолжается активная циркуляция респираторных вирусов. Поэтому рекомендуют избегать массовых скоплений людей, ограничить поездки в транспорте, использовать маски, мыть и обрабатывать антисептиками руки.В Крыму и Севастополе уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями также снижается и находится ниже эпидемического порога.В целом по России сезонный показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом продолжает снижаться, за неделю зарегистрировано 678 тысяч случаев.

роспотребнадзор, орви, грипп, распространение коронавируса в рф, новости, здоровье, вирусы