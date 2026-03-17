В России активно циркулируют респираторные вирусы А и В - РИА Новости Крым, 17.03.2026
В России активно циркулируют респираторные вирусы А и В
На 16-17 марта 2026 года в России зарегистрировано 639 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости соответствует уровню середины октября 2025 года,... РИА Новости Крым, 17.03.2026
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110281/12/1102811289_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_83f5d2f31d0c82624f271d10b403600f.jpg
В России активно циркулируют респираторные вирусы А и В - Роспотребнадзор

СИМФЕРОПОЛЬ,17 мар – РИА Новости Крым. На 16-17 марта 2026 года в России зарегистрировано 639 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости соответствует уровню середины октября 2025 года, что говорит о снижении заболеваемости. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
"По данным лабораторного мониторинга, в структуре вирусов гриппа преобладают вирусы А(H3N2), также увеличиваются доли вирусов гриппа А(H1N1) и В. В структуре респираторных вирусов превалируют РС-вирусы и метапневмавирусы", - рассказали в ведомстве.
Согласно данным Роспотребнадзора, на прошедшей неделе также было зарегистрировано более 3,8 тысяч случаев заболеваний COVID-19.
Специалисты подчеркивают, что несмотря на общее снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом, в весенний период продолжается активная циркуляция респираторных вирусов. Поэтому рекомендуют избегать массовых скоплений людей, ограничить поездки в транспорте, использовать маски, мыть и обрабатывать антисептиками руки.
В Крыму и Севастополе уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями также снижается и находится ниже эпидемического порога.
В целом по России сезонный показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом продолжает снижаться, за неделю зарегистрировано 678 тысяч случаев.
