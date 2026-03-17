В Новороссийске и Сочи слышны звуки стрельбы: что происходит в портах

В портах Новороссийска и Сочи военные проводят учебные стрельбы. Об этом жителей и гостей региона предупреждают в местных администрациях. РИА Новости Крым, 17.03.2026

2026-03-17T10:39

СИМФЕРОПОЛЬ,17 мар – РИА Новости Крым. В портах Новороссийска и Сочи военные проводят учебные стрельбы. Об этом жителей и гостей региона предупреждают в местных администрациях.Военные планируют отрабатывать практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников, выполняя практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Горожан и гостей города просят сохранять спокойствие при громких звуках.В ходе учений со стрельбами запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, также под запретом любые виды подводных работ и водолазные спуски, уточнили в пресс-службе.В морском порту города-курорта Сочи также будет громко во вторник. Там военные проводят учебные стрельбы.В Крыму и Севастополе также регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.

