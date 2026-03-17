В Новороссийске и Сочи слышны звуки стрельбы: что происходит в портах
2026-03-17T10:39
"17 марта с 11:00 до 13:00 и с 23:00 до 01:00 18 марта запланировано проведение учений с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы в акватории морского порта Новороссийск", - сообщили в администрации города-героя.
Военные планируют отрабатывать практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников, выполняя практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Горожан и гостей города просят сохранять спокойствие при громких звуках.
В ходе учений со стрельбами запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, также под запретом любые виды подводных работ и водолазные спуски, уточнили в пресс-службе.
В морском порту города-курорта Сочи также будет громко во вторник. Там военные проводят учебные стрельбы.
"17 марта до 23:00 в акватории Морского порта Сочи проводятся учебные стрельбы", - сообщили в администрации, попросив население сохранять спокойствие.
В Крыму и Севастополе также регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности
