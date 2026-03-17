https://crimea.ria.ru/20260317/v-moskve-reke-obnaruzhili-telo-tretego-propavshego-rebenka-1154428109.html

В Москве-реке обнаружили тело третьего пропавшего ребенка

В Москве-реке обнаружено тело девочки, пропавшей вместе с двумя подростками в Звенигороде. Поисковая операция завершена, сообщил в Telegram-канале глава... РИА Новости Крым, 17.03.2026

2026-03-17T16:11

подмосковье

новости

московская область

дети

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/11/1154427593_40:0:1763:969_1920x0_80_0_0_d063967ebf907122116c0f5851eb1aac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Москве-реке обнаружено тело девочки, пропавшей вместе с двумя подростками в Звенигороде. Поисковая операция завершена, сообщил в Telegram-канале глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов.Он поблагодарил всех, кто участвовал в поиске. 11 марта тело одного из троих подростков обнаружили в акватории Москва-реки.13 марта было обнаружено тело второго ребенка. Поиски подростков – 13-летней Алины, а также 12-летних Богдана и Ивана, которые ушли из дома на прогулку 7 марта и не вернулись, вели более недели. Возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

