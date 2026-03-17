В Москве-реке обнаружили тело третьего пропавшего ребенка
В Москве-реке обнаружено тело девочки, пропавшей вместе с двумя подростками в Звенигороде. Поисковая операция завершена, сообщил в Telegram-канале глава... РИА Новости Крым, 17.03.2026
2026-03-17T16:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Москве-реке обнаружено тело девочки, пропавшей вместе с двумя подростками в Звенигороде. Поисковая операция завершена, сообщил в Telegram-канале глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов.Он поблагодарил всех, кто участвовал в поиске. 11 марта тело одного из троих подростков обнаружили в акватории Москва-реки.13 марта было обнаружено тело второго ребенка. Поиски подростков – 13-летней Алины, а также 12-летних Богдана и Ивана, которые ушли из дома на прогулку 7 марта и не вернулись, вели более недели. Возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
16:11 17.03.2026 (обновлено: 16:12 17.03.2026)