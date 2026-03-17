В Москве-реке обнаружили тело третьего пропавшего ребенка - РИА Новости Крым, 17.03.2026
В Москве-реке обнаружили тело третьего пропавшего ребенка
В Москве-реке обнаружено тело девочки, пропавшей вместе с двумя подростками в Звенигороде. Поисковая операция завершена, сообщил в Telegram-канале глава... РИА Новости Крым, 17.03.2026
В Москве-реке обнаружено тело третьего пропавшего в Звенигороде подростка

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Москве-реке обнаружено тело девочки, пропавшей вместе с двумя подростками в Звенигороде. Поисковая операция завершена, сообщил в Telegram-канале глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов.
"Поисковая операция в Звенигороде завершена. В Москве-реке обнаружено тело девочки. Это невосполнимая утрата. Трудно принять и осознать такую трагедию. Искренне соболезную родным и близким. Разделяем вашу боль", - говорится в сообщении.
Он поблагодарил всех, кто участвовал в поиске.
11 марта тело одного из троих подростков обнаружили в акватории Москва-реки.13 марта было обнаружено тело второго ребенка. Поиски подростков – 13-летней Алины, а также 12-летних Богдана и Ивана, которые ушли из дома на прогулку 7 марта и не вернулись, вели более недели. Возбуждено уголовное дело.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
