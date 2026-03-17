В Москве мошенники убедили студентку убить женщину молотком

В Москве мошенники убедили студентку убить женщину молотком - РИА Новости Крым, 17.03.2026

В Москве мошенники убедили студентку убить женщину молотком

В Москве возбуждено уголовное по факту покушения на убийство женщины по заданию кураторов. Неизвестные убедили 20-летнюю девушку в том, что она внештатный... РИА Новости Крым, 17.03.2026

2026-03-17T18:13

2026-03-17T18:13

2026-03-17T18:13

ск рф (следственный комитет российской федерации)

мошенничество

москва

новости

закон и право

СИМФЕРОПОЛЬ,17 мар – РИА Новости Крым. В Москве возбуждено уголовное по факту покушения на убийство женщины по заданию кураторов. Неизвестные убедили 20-летнюю девушку в том, что она внештатный сотрудник правоохранительных органов и должна ликвидировать человека. Об этом сообщили в Следкоме России.По данным следствия, девушка длительное время находилась под влиянием телефонных мошенников. Убедив ее, что она внештатный сотрудник по изобличению иноагентов, 14 марта аферисты дали ей задание - ликвидировать 59-летнюю москвичку, которая якобы является иноагентом. Задуманное студентке сделать не удалось, женщину спасли родственники.В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".Сейчас подозреваемая задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.В Следственном комитете Российской Федерации настоятельно обратили внимание, что ни один сотрудник правоохранительных органов не будет обращаться с просьбой о выполнении каких-либо действий или содействии в проведении следственных действий или оперативных мероприятий, таких как "наблюдение", "оперативное внедрение", "задержание" и иных.Ранее начальник отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Крыму Ольга Алексеева рассказала, что дистанционные мошенники все чаще вовлекают детей и подростков в преступные схемы. Эта возрастная категория граждан страдает от противоправных махинаций. Она объяснила как понять, что ребенок уже связан с преступниками.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раскрыты схемы мошенников на "черную пятницу" и "киберпонедельник"Как распознать фейк – советы экспертаВ Крыму мошенники инсценировали ДТП и напали на страховщика

москва

ск рф (следственный комитет российской федерации), мошенничество, москва, новости, закон и право