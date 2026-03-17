https://crimea.ria.ru/20260317/v-moskve-moshenniki-ubedili-studentku-ubit-zhenschinu-molotkom-1154433087.html
В Москве мошенники убедили студентку убить женщину молотком
2026-03-17T18:13
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/11/1154432855_0:0:1018:573_1920x0_80_0_0_e94797b8f0cbc4d525bed57d4ad3381d.jpg
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/11/1154432855_0:0:950:712_1920x0_80_0_0_69258896ed1551019eb2cb81662a357f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Москве студентка пыталась убить женщину по указанию мошенников
СИМФЕРОПОЛЬ,17 мар – РИА Новости Крым. В Москве возбуждено уголовное по факту покушения на убийство женщины по заданию кураторов. Неизвестные убедили 20-летнюю девушку в том, что она внештатный сотрудник правоохранительных органов и должна ликвидировать человека. Об этом сообщили в Следкоме России.
По данным следствия, девушка длительное время находилась под влиянием телефонных мошенников. Убедив ее, что она внештатный сотрудник по изобличению иноагентов, 14 марта аферисты дали ей задание - ликвидировать 59-летнюю москвичку, которая якобы является иноагентом. Задуманное студентке сделать не удалось, женщину спасли родственники.
"Вооружившись перцовым баллончиком, молотком и малярной лентой, девушка пришла ко входной двери квартиры на улице Академика Анохина и позвонила в звонок. Впоследствии дверь квартиры открыла хозяйка 1967 года рождения, а подозреваемая в этот момент распылила в ее сторону перцовый баллончик и замахнулась молотком. Родственники потерпевшей обезвредили нападавшую и не дали ей скрыться", - рассказали в Следкоме.
В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
Сейчас подозреваемая задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.
В Следственном комитете Российской Федерации настоятельно обратили внимание, что ни один сотрудник правоохранительных органов не будет обращаться с просьбой о выполнении каких-либо действий или содействии в проведении следственных действий или оперативных мероприятий, таких как "наблюдение", "оперативное внедрение", "задержание" и иных.
Ранее начальник отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Крыму Ольга Алексеева рассказала, что дистанционные мошенники все чаще вовлекают детей и подростков
в преступные схемы. Эта возрастная категория граждан страдает от противоправных махинаций. Она объяснила как понять, что ребенок уже связан с преступниками.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: