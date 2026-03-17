Рейтинг@Mail.ru
В Магадане произошло землетрясение магнитудой 5.0 - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260317/v-magadane-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoy-50-1154426046.html
В Магадане произошло землетрясение магнитудой 5.0
магадан
новости
происшествия
стихия
землетрясение
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
магадан, новости, происшествия, стихия, землетрясение
В Магадане зафиксировали землетрясения магнитудой 5 баллов – афтершоки не прогнозируются

15:25 17.03.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Магадане в 50 километрах от города произошло землетрясение магнитудой 5 баллов. Эпицентр зафиксировали на глубине 10 километров, афтершоки не прогнозируются. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов.
"Жители Магадана и близлежащих поселков ощутили подземные толчки. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на глубине 10 километров, в 12 километрах севернее села Клепка", – сказано в сообщении.
Дальнейшие афтершоки не прогнозируются. Дежурные службы проверяют системы жизнеобеспечения населенных пунктов. Главы муниципалитетов получили задачу – проверить состояние домов, добавил губернатор Магаданской области.
14 марта в пяти километрах от Алушты в Черном море произошло землетрясение. Его зафиксировали несколько сейсмостанций. Магнитуда толчка у экспертов в Крыму различается с ранее опубликованными данными. Как сообщила замдиректора института сейсмологии и геодинамики КФУ Марина Бондарь, это сейсмособытие не было для Крыма серьезным.
Завкафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Борис Вахрушев рассказал РИА Новости Крым, чем объясняется сейсмическая активность на территории Крымского полуострова и Кубани, которую фиксируют в последнее время эксперты.
6 марта 2026 года землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали недалеко от Сочи. 3 марта были зафиксированы толчки магнитудой 4,4 в 32 километрах от Сочи. Очаг залегал на глубине 35 километров. Второе землетрясение магнитудой 4,8 случилось в тот же день в 29 км от Сочи и 192 км от Краснодара. Очаг находился на глубине 10 километров.
28 февраля землетрясение магнитудой 3,5 было отмечено в районе Новороссийска. 10 февраля землетрясение, магнитудой 4.8, произошло в 13 км к северо-востоку от Анапы, в Краснодарском крае. Также в феврале в Азовском море у берегов Крыма произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
МагаданНовостиПроисшествияСтихияЗемлетрясение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
