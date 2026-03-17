В Магадане произошло землетрясение магнитудой 5.0

В Магадане зафиксировали землетрясения магнитудой 5 баллов – афтершоки не прогнозируются
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Магадане в 50 километрах от города произошло землетрясение магнитудой 5 баллов. Эпицентр зафиксировали на глубине 10 километров, афтершоки не прогнозируются. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов.
"Жители Магадана и близлежащих поселков ощутили подземные толчки. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на глубине 10 километров, в 12 километрах севернее села Клепка", – сказано в сообщении.
Дальнейшие афтершоки не прогнозируются. Дежурные службы проверяют системы жизнеобеспечения населенных пунктов. Главы муниципалитетов получили задачу – проверить состояние домов, добавил губернатор Магаданской области.
14 марта в пяти километрах от Алушты в Черном море произошло землетрясение. Его зафиксировали несколько сейсмостанций. Магнитуда толчка у экспертов в Крыму различается с ранее опубликованными данными. Как сообщила замдиректора института сейсмологии и геодинамики КФУ Марина Бондарь, это сейсмособытие не было для Крыма серьезным.
Завкафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Борис Вахрушев рассказал РИА Новости Крым, чем объясняется сейсмическая активность на территории Крымского полуострова и Кубани, которую фиксируют в последнее время эксперты.
6 марта 2026 года землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали недалеко от Сочи. 3 марта были зафиксированы толчки магнитудой 4,4 в 32 километрах от Сочи. Очаг залегал на глубине 35 километров. Второе землетрясение магнитудой 4,8 случилось в тот же день в 29 км от Сочи и 192 км от Краснодара. Очаг находился на глубине 10 километров.
28 февраля землетрясение магнитудой 3,5 было отмечено в районе Новороссийска. 10 февраля землетрясение, магнитудой 4.8, произошло в 13 км к северо-востоку от Анапы, в Краснодарском крае. Также в феврале в Азовском море у берегов Крыма произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.
