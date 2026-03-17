В Крыму валовый продукт вырос в 3,6 раза с 2015 года – Аксенов - РИА Новости Крым, 17.03.2026
В Крыму валовый продукт вырос в 3,6 раза с 2015 года – Аксенов
В Крыму валовый продукт вырос в 3,6 раза с 2015 года – Аксенов
В Крыму валовый региональный продукт вырос в 3,6 раза и достиг 945 млрд рублей – Аксенов

11:56 17.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Крыму объем валового регионального продукта (ВРП) по сравнению с 2015 годом вырос почти в 3,6 раза и достиг 945 миллиардов рублей. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Объем валового регионального продукта (ВРП) по сравнению с 2015 годом вырос почти в 3,6 раза и оценивается в более чем 945 миллиардов рублей. Такой рывок обеспечен реализацией масштабных инвестиционных проектов, модернизацией инфраструктуры и активным развитием промышленности, сельского хозяйства и туристической отрасли", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

Аксенов отметил, что Крым вошел в пятерку лидеров по совокупному темпу экономического роста среди субъектов России. Это стало возможно благодаря слаженной работе региональной власти, всесторонней поддержке федерального центра и труду самих крымчан, подчеркнул он.
Достигнутые темпы экономического роста подтверждают правильность выбранного курса на привлечение инвестиций и создание благоприятного делового климата, что позволяет региону уверенно смотреть в будущее и наращивать свой потенциал, добавил глава республики.
