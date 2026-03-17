https://crimea.ria.ru/20260317/v-krymu-valovyy-produkt-vyros-v-36-raza-s-2015-goda--aksenov-1154409025.html

В Крыму валовый продукт вырос в 3,6 раза с 2015 года – Аксенов

2026-03-17T11:56

новости крыма

крым

сергей аксенов

туризм в крыму

промышленность в крыму

сельское хозяйство

валовый региональный продукт (врп)

экономика крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/18/1145188566_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_31902a4742e0c135e7a4fbbfe9a90ec4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Крыму объем валового регионального продукта (ВРП) по сравнению с 2015 годом вырос почти в 3,6 раза и достиг 945 миллиардов рублей. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов отметил, что Крым вошел в пятерку лидеров по совокупному темпу экономического роста среди субъектов России. Это стало возможно благодаря слаженной работе региональной власти, всесторонней поддержке федерального центра и труду самих крымчан, подчеркнул он.Достигнутые темпы экономического роста подтверждают правильность выбранного курса на привлечение инвестиций и создание благоприятного делового климата, что позволяет региону уверенно смотреть в будущее и наращивать свой потенциал, добавил глава республики.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

