В Крыму мошенники "заработали" за неделю 21,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 17.03.2026
В Крыму мошенники "заработали" за неделю 21,5 млн рублей
В Крыму мошенники "заработали" за неделю 21,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 17.03.2026
В Крыму мошенники "заработали" за неделю 21,5 млн рублей
В течение минувшей недели 36 человек, живущих в Крыму, пострадали от действий дистанционных мошенников, отдав им 21,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.03.2026
2026-03-17T09:07
2026-03-17T09:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В течение минувшей недели 36 человек, живущих в Крыму, пострадали от действий дистанционных мошенников, отдав им 21,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в республиканском МВД.Мошенники проворачивали свои схемы с помощью телефонных звонков, сайтов, соцсетей, мессенджеров, а также используя вредоносные ссылки.В двух случаях за неделю аферисты обманывали своих жертв, представляясь по телефону сотрудниками правоохранительных органов.Так, 50-летний житель Симферопольского района перевел такому "сотруднику" 2 миллиона 675 тысяч рублей за "непривлечение к ответственности за финансирование запрещенных организаций". А житель Черноморского района поверил злоумышленнику, который представился сотрудником полиции и сообщил о якобы имеющихся у правоохранителей данных о переводах денежных средств на счета запрещенных организаций за рубежом. Для "проверки" мужчина согласился передать деньги через курьера свыше полутора миллиона рублей.Еще один обманутый симферополец – 36-летний мужчина – рассказал в полиции, что в одной из групп по оптовой продаже товаров в мессенджере он увидел объявление о продаже бытовой техники. Решил приобрести товар. Он перевел продавцу почти 60 тысяч рублей, однако товара так и не получил.Обматывают мошенники людей всех возрастов, в том числе и детей.В Советском районе 17-летний парень лишился своих сбережений, потому что поверил злоумышленнику, который рассказал ему о якобы проводимом конкурсе с денежным призом. Доверчивый парень отправил мошеннику пять тысяч рублей.А 63-летняя жительница Бахчисарайского района поверила мошенникам, рассказавшим ей, что на ее имя идет посылка из Москвы. Чтобы "получить" отправление, нужно было установить на мобильный телефон специальное приложение. Следуя инструкции злоумышленника, женщина перешла по ссылке и загрузила программу, с помощью которой мошенники сняли с ее счета почти сто тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обещал помочь: москвич выманил у крымчанина 2,5 млн рублейДвое юных крымчан ответят за мошенничество в отношении пенсионеровЗвонки из морга: аферисты придумали новую схему обмана семей военных
новости крыма, крым, интернет, мессенджеры, мвд по республике крым, кибербезопасность, мошенничество
В Крыму мошенники "заработали" за неделю 21,5 млн рублей

Жители Крыма за неделю отдали мошенникам 21,5 млн рублей

09:07 17.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В течение минувшей недели 36 человек, живущих в Крыму, пострадали от действий дистанционных мошенников, отдав им 21,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в республиканском МВД.
"В период со 9 по 15 марта 2026 года в Крыму 36 граждан пострадали от действий дистанционных мошенников, лишившись более 21,5 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
Мошенники проворачивали свои схемы с помощью телефонных звонков, сайтов, соцсетей, мессенджеров, а также используя вредоносные ссылки.
В двух случаях за неделю аферисты обманывали своих жертв, представляясь по телефону сотрудниками правоохранительных органов.
Так, 50-летний житель Симферопольского района перевел такому "сотруднику" 2 миллиона 675 тысяч рублей за "непривлечение к ответственности за финансирование запрещенных организаций". А житель Черноморского района поверил злоумышленнику, который представился сотрудником полиции и сообщил о якобы имеющихся у правоохранителей данных о переводах денежных средств на счета запрещенных организаций за рубежом. Для "проверки" мужчина согласился передать деньги через курьера свыше полутора миллиона рублей.
Еще один обманутый симферополец – 36-летний мужчина – рассказал в полиции, что в одной из групп по оптовой продаже товаров в мессенджере он увидел объявление о продаже бытовой техники. Решил приобрести товар. Он перевел продавцу почти 60 тысяч рублей, однако товара так и не получил.
Обматывают мошенники людей всех возрастов, в том числе и детей.
"В Симферопольском районе мошенник написал в мессенджере 10-летнему ребенку. Под предлогом "избежать уголовной ответственности родителей" злоумышленник сумел убедить девочку передать ему доступ к банковской карте. Находясь дома, ребенок сфотографировала карту матери и продиктовала коды подтверждения, поступившие на ее телефон. В результате мошенник завладел суммой в размере 7000 рублей", – рассказали правоохранители.
В Советском районе 17-летний парень лишился своих сбережений, потому что поверил злоумышленнику, который рассказал ему о якобы проводимом конкурсе с денежным призом. Доверчивый парень отправил мошеннику пять тысяч рублей.
А 63-летняя жительница Бахчисарайского района поверила мошенникам, рассказавшим ей, что на ее имя идет посылка из Москвы. Чтобы "получить" отправление, нужно было установить на мобильный телефон специальное приложение. Следуя инструкции злоумышленника, женщина перешла по ссылке и загрузила программу, с помощью которой мошенники сняли с ее счета почти сто тысяч рублей.
