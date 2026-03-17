В Крыму мошенники "заработали" за неделю 21,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 17.03.2026

В течение минувшей недели 36 человек, живущих в Крыму, пострадали от действий дистанционных мошенников, отдав им 21,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.03.2026

2026-03-17T09:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В течение минувшей недели 36 человек, живущих в Крыму, пострадали от действий дистанционных мошенников, отдав им 21,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в республиканском МВД.Мошенники проворачивали свои схемы с помощью телефонных звонков, сайтов, соцсетей, мессенджеров, а также используя вредоносные ссылки.В двух случаях за неделю аферисты обманывали своих жертв, представляясь по телефону сотрудниками правоохранительных органов.Так, 50-летний житель Симферопольского района перевел такому "сотруднику" 2 миллиона 675 тысяч рублей за "непривлечение к ответственности за финансирование запрещенных организаций". А житель Черноморского района поверил злоумышленнику, который представился сотрудником полиции и сообщил о якобы имеющихся у правоохранителей данных о переводах денежных средств на счета запрещенных организаций за рубежом. Для "проверки" мужчина согласился передать деньги через курьера свыше полутора миллиона рублей.Еще один обманутый симферополец – 36-летний мужчина – рассказал в полиции, что в одной из групп по оптовой продаже товаров в мессенджере он увидел объявление о продаже бытовой техники. Решил приобрести товар. Он перевел продавцу почти 60 тысяч рублей, однако товара так и не получил.Обматывают мошенники людей всех возрастов, в том числе и детей.В Советском районе 17-летний парень лишился своих сбережений, потому что поверил злоумышленнику, который рассказал ему о якобы проводимом конкурсе с денежным призом. Доверчивый парень отправил мошеннику пять тысяч рублей.А 63-летняя жительница Бахчисарайского района поверила мошенникам, рассказавшим ей, что на ее имя идет посылка из Москвы. Чтобы "получить" отправление, нужно было установить на мобильный телефон специальное приложение. Следуя инструкции злоумышленника, женщина перешла по ссылке и загрузила программу, с помощью которой мошенники сняли с ее счета почти сто тысяч рублей.

