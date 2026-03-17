В Госдуме рассказали о трудоустройстве бойцов "Барс-Крым" после победы

2026-03-17T19:20

михаил шеремет

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Навыки бойцов подразделения территориальной обороны "Барс-Крым", в особенности в управлении беспилотниками, будут востребованы в народном хозяйстве региона после завершения СВО. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, член парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет в ходе видеомоста Москва – Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым.Парламентарий отметил, что сегодня бойцы "Барс-Крым" защищают полуостров, находясь как в самом Крыму, так и в зоне специальной военной операции, и вносят огромную лепту в приближение победы.Отряд добровольцев "Барс" был сформирован в Крыму из числа добровольцев с целью нейтрализации угроз со стороны диверсионных групп вооруженных сил Украины. В штатную структуру формирований "Барс" включены гаубичная артиллерийская группа, группы РЭБ и противодействия беспилотникам, а также инженерно-саперные группы. Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки включены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение группы огневой поддержки – огнеметчики. Для повышения мобильности в роты были включены мотовездеходы.В Крыму регулярно проходят учения бойцов "Барс-Крым" совместно с военными и силовиками. Подразделения отрабатывают задачи по противодействию заходам ДРГ. Формат тренировок предполагает установку блокпостов с полным блокированием административных районов.В конце октября глава РК Сергей Аксенов сообщил, что часть подразделения "Барс-Крым" отправились в зону проведения специальной военной операции для выполнения боевых задач. Аксенов также сообщал, что также участвуют в защите от вражеских воздушных атак объектов энергетической инфраструктуры Крыма.

