Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии потушили масштабный природный пожар - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260317/v-feodosii-potushili-masshtabnyy-prirodnyy-pozhar-1154410029.html
В Феодосии потушили масштабный природный пожар
В Феодосии полностью ликвидировали природный пожар площадью 30 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России в Крыму. РИА Новости Крым, 17.03.2026
новости крыма
феодосия
гу мчс рф по республике крым
происшествия
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/10/1154394563_0:1:1512:852_1920x0_80_0_0_2a9c8cf0e47cc3160d8fc7750ac6770e.jpg
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/10/1154394563_188:0:1325:853_1920x0_80_0_0_552b6be182710f19c9b3ca6e7c6e2a37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Феодосии
Пожар в Феодосии
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Феодосии полностью ликвидировали природный пожар площадью 30 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России в Крыму.
Сообщение о происшествии на перекрестке Керченского шоссе и улицы Чкалова поступило в 13:21 в понедельник. Изначально горели два гектара растительности, ветер "разогнал" пожар и увеличил площадь до трех гектаров. Позднее площадь увеличилась более чем в восемь раз, огонь локализовали на 30 гектарах.
"12:00 полная ликвидация", – проинформировали в МЧС.
Всего для ликвидации пожара были привлечены 126 человек и 25 единиц техники, уточнили в ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости КрымаФеодосияГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
