В Феодосии потушили масштабный природный пожар
В Феодосии полностью ликвидировали природный пожар площадью 30 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России в Крыму.
2026-03-17T12:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Феодосии полностью ликвидировали природный пожар площадью 30 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России в Крыму.Сообщение о происшествии на перекрестке Керченского шоссе и улицы Чкалова поступило в 13:21 в понедельник. Изначально горели два гектара растительности, ветер "разогнал" пожар и увеличил площадь до трех гектаров. Позднее площадь увеличилась более чем в восемь раз, огонь локализовали на 30 гектарах.Всего для ликвидации пожара были привлечены 126 человек и 25 единиц техники, уточнили в ведомстве.
12:07 17.03.2026 (обновлено: 12:10 17.03.2026)