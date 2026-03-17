https://crimea.ria.ru/20260317/ukrainskie-soldaty-s-ssha-i-izrailem-voyuyut-protiv-irana--voennyy-ekspert-1154383907.html

Украинские солдаты с США и Израилем воюют против Ирана – военный эксперт - РИА Новости Крым, 17.03.2026

2026-03-17T08:09

сергей горбачев

мнения

иран

обострение между ираном и сша

обострение между израилем и ираном

всу (вооруженные силы украины)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/10/1154395667_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2d7d39b9fb6138b97864e07da2c28586.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Украинские военнослужащие на стороне США и Израиля воюют против Ирана, в этом нет никаких сомнений. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал капитан 1-го ранга запаса, историк флота Сергей Горбачев, отметив, что речь идет не только о военнослужащих и дронах.По мнению Горбачева, хотя президент США Дональд Трамп и заявил, что Америка не нуждается в помощи Киева на Ближнем Востоке, такая поддержка, безусловно, оказывается, но через Израиль, союзников Штатов в этом конфликте.По словам историка, в данном случае украинских военнослужащих Запад использует так же, как когда-то в так называемой "войне 08.08.08", когда Грузия развязала боевые действия против Южной Осетии.Отметим, что правящая партия "Грузинская мечта" констатировала ранее в заявлении политсовета, что в августе 2008 года авантюрные действия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "были результатом не его психической неуравновешенности, а итогом указаний извне и хорошо спланированного предательства"."И начиная от "Буков" (зенитный ракетный комплекс – ред.), которые в Грузии были, у экранов локаторов и на пультах на кнопки нажимали украинские военнослужащие... Участвовали они в других действиях, в том числе в боестолкновениях с нами в Чаде, в Ливии, в других местах, включая Южный Судан", – рассказал собеседник.Сегодня Западу, в том числе США, в обмен на оказание помощь Киеву в конфликте с РФ нужен в том числе боевой опыт ВСУ в ведении дронной войны, который был наработан на основе хорошей советской подготовки украинских военных, добавил он."Об этом, кстати, свидетельствует недавно проведенные в Прибалтике учения, где несколько (украинских) дроноводов "раскатали" бронетехнику и иные натовские объекты, которые участвовали, и произвели определенный фурор. Все это неспроста, все используется. Поэтому, я думаю, украинцы находятся в боевых порядках израильских структур и активно действуют, в том числе передавая боевой опыт. И опыт, и наработки используются теми, кто за это платит или дает какие-то коврижки в виде политических или иных дивидендов", – прокомментировал Горбачев.Все это лишний раз доказывает, что нелицеприятные заявления президента США Трампа в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского, как бы американский лидер его ни презирал, остаются элементами риторики и политического шоу, тогда как в реальности контакты поддерживаются и происходит обмен помощью.В конце минувшей недели председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи заявил, что вся территория Украины, которая ввязалась в войну на Ближнем Востоке и стала оказывать поддержку режиму Израиля с помощью беспилотников, является сегодня для Ирана законной целью.Комментируя эту новость РИА Новости Крым, профессор кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета Александр Ирхин высказал мнение, что Иран может ударить по Украине в любой момент, поскольку нет ничего, что могло бы его сдерживать, зато есть причины помочь России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп сделал заявления по Ирану: главноеВ Иране после призыва Трампа рассказали об открытом Ормузском проливеПревратится в горы пепла: Иран пригрозил США

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

